Toto sú najbezpečnejšie miesta v lietadle. Paradoxne, mnohí ľudia si ich nechcú rezervovať

Premýšľali ste pri plánovaní a rezervovaní letu niekedy nad tým, ktoré miesto je to najbezpečnejšie a vyberali ste si ho podľa toho? Pravdepodobne nie. Zvyčajne preferujeme miesta buď pri núdzových východoch (hlavne kvôli väčšiemu miestu na nohy) alebo miesta, ktoré sú blízko WC či k dverám kvôli rýchlejšiemu vystupovaniu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Mnohé z týchto miest sa dajú považovať za viac bezpečné ako iné, no ako píše Doug Drury, profesor letectva na Austrálskej univerzite pre portál The Conversation, to najbezpečnejšie si mnohí dobrovoľne nerezervujú.

Letecká doprava je bezpečná

Je na začiatok dobré si zopakovať, že letecká doprava je najbezpečnejší spôsob dopravy. V roku 2019 sa uskutočnilo necelých 70 miliónov letov s iba 287 obeťami. Podľa údajov Národnej bezpečnostnej rady USA je pravdepodobnosť úmrtia v lietadle 1 ku 205 552 v porovnaní s 1 ku 102 pri automobilovej doprave. Napriek tomu, keď havaruje lietadlo, počujeme to z každého média.

Záujem vedcov o letecké havárie je v túžbe pochopiť, prečo k nim dochádza, alebo aká je pravdepodobnosť, že sa zopakujú. Dôkladné vyšetrovanie je namieste, keďže pomáha robiť bezpečnú leteckú dopravu ešte bezpečnejšou.

Keď nastúpime na komerčný let, nie je preto nutné obávať sa o bezpečnosť. Ak vám ale stále vŕta v hlave otázka, ktoré miesto je to najbezpečnejšie, tak Drury prináša odpoveď.

Neobľúbené miesta

Vyšetrovanie TIME, ktoré skúmalo letecké nehody za posledných 35 rokov, zistilo, že v prostredných zadných sedadlách hrozí najnižšie riziko úmrtia.

A je to aj logické. Sedenie vedľa núdzového východu vám poskytne vždy najrýchlejší východ v prípade núdze, ale iba za predpokladu, že tam nie je oheň. A práve v krídlach majú lietadlá palivo, takže stredné miesta lietadla s núdzovými východmi sa neradia medzi tie najbezpečnejšie.

Ak sedíte v prednej časti, tak to znamená, že prípadný náraz si najviac odnesie práve predná časť lietadla. Naopak, zadná časť je najbezpečnejšia a stredné miesta sú práve bezpečnejšie preto, lebo okolo sú ľudia, ktorí môžu v prípade havárie pôsobiť ako štíty či nárazníky.

Pravdou ale je, že každý náraz je špecifický a niekedy sú nehody jednoducho nezlučiteľné so životom. V každom prípade ale stále platí, že lietadlo je najbezpečnejším druhom dopravy a pri voľbe miesta na sedenie sa predsa len viac oplatí myslieť na komfort.