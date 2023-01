Rýchla smrť bez šance na záchranu: Simulácia ukazuje, čo sa stane s ľudským telom, keď ho vtiahne motor lietadla

Ukončiť život v rozbehnutom motore lietadla určite nepatrí na zoznam žiadneho človeka, no aj napriek tomu sa v minulosti stalo hneď niekoľko týchto tragických prípadov. Kanál Atomic Marvel predstavil nedávno aj simuláciu, na základe ktorej sa dá predstaviť si, prečo by si najmä zamestnanci letiskovej služby mali dávať v práci extrémny pozor.

Ak ste sa niekedy zapozerali na motor lietadla s hrozivou myšlienkou, že čo by sa asi stalo, ak by vás doň „vcuclo“, určite nie ste jediní. Je však nutné podotknúť, že nech by ste pri, respektíve v, motore skončili v akejkoľvek polohe, vaše šance na prežitie by sa automaticky znížili na nulu.

Riziko stretu je obrovské

Potvrdzuje to aj video od YouTube tvorcu Atomic Marvel, ktorý sa sústreďuje práve na rôzne simulácie, grafiky, efekty a situácie zo života, ktoré následne pretvorí do 3D prevedenia. Portál Unilad zverejnil video aj z dôvodu, aby sa medzi ľudí dostali tieto riziká spojené s pobytom blízko motora lietadla.

Najmä po tom, čo sa počas posledného dňa roku 2022 stala veľká tragédia. Na letisku v Alabame prišiel o život jeden pracovník na rampe, ktorého vtiahol motor pri nepozornosti. Detailné vyšetrovanie malo trvať minimálne 3 týždne, dovtedy letisko viedlo túto tragédiu ako „technickú nehodu“.

Je nutné dodržiavať príkazy a predpisy

Na túto tému sa pod YouTube videom vyjadril aj muž, ktorý sa predstavil ako pracovník na rampe na inom letisku. Hovorí o tom, že súčasťou každého výcviku by mali byť aj inštrukcie ohľadom pohybovania sa pred motorom lietadla.

„Ak svietia svetlá a technický kontrolór dá pokyn, že motor potrebuje nasať vzduch, vtedy sa určite nepribližujte k motoru,“ píše v komentári.

V sekcii komentárov sa objavilo aj viacero príbehov, v ktorých užívatelia opisujú, ako zachránili seba, respektíve iných kolegov pracujúcich v bezprostrednej blízkosti motora, ktorého výkon je v prípade priamej kolízie s ľudským telom takmer nezlučiteľný s prežitím.