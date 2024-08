Toto je veľká turistická pasca v Chorvátsku: Ak nechcete prísť pri Jadrane o veľa peňazí, dajte na tieto rady Chorváta

Nedávno sme vás upozornili na video Američana, ktorý strávil istý čas v Chorvátsku a dal ľuďom niekoľko rád, ktoré by mali vedieť, kým túto krajinu pri „slovenskom mori“ navštívia. No nestretol sa u všetkých s pochopením. Okrem tohto nahral aj ďalšie, v ktorom prináša 24 tipov, ktoré by ste mali vedieť pred návštevou Dubrovníka. Pod videom sa mu dokonca ozval miestny rodák a pridal rady, napríklad ako pri Jadrane ušetriť nejaké tie peniaze.

Američan Camden David hneď v úvode priznáva, že strávil v Dubrovníku veľa času a je jedným z jeho najobľúbenejších miest na celom svete, dokonca sa tu oženil. No má niekoľko vecí, ktoré by rád poznal predtým, než sem vycestoval. A rozhodol sa o ne podeliť s verejnosťou.

Upozornil, že ak sa vydáte do Dubrovníka, ktorý preslávil aj seriál Game of Thrones, pravdepodobne sa chcete zdržiavať v blízkosti Starého mesta, pretože práve tu to najviac žije. No pripravte sa na to, že budete veľa chodiť, alebo presnejšie, ak si ho chcete vychutnať v plnej kráse so všetkými uličkami, ktoré ukrýva, pripravte sa na dlhé prechádzky.

Ubytovať sa odporúča hore na kopci nad mestom, odkiaľ sa vám naskytne nádherný výhľad a taktiež vás to vyjde lacnejšie. Do mesta sa následne dostanete napríklad verejnou dopravou.

Toto je podľa neho veľká turistická pasca

Spomína aj jednu veľkú turistickú pascu, ktorou je podľa neho hlavná ulica Dubrovníka — Stradun. Neodporúča ľuďom jesť tam v reštauráciách, pretože to má byť predražené.

Ďalej hovorí o turistických atrakciách, ktoré by ste tam tiež mali radšej vynechať. A jedna z nich súvisí práve so spomínaným hitom Game of Thrones, ktorý do týchto končím priťahuje množstvo turistov. Môžete vyraziť na rôzne organizované prehliadky po týchto lokáciách, no podľa Američana to nie je najlepšia voľba, ako v Dubrovníku tráviť čas. Namiesto toho odporúča nájsť si na internete konkrétne miesta a navštíviť len tie, ktoré naozaj chcete. A nemusíte nikomu nič platiť.

Druhou atrakciou, ktorú ľuďom neodporúča, je lanovka nad mestom. Z jednoduchého dôvodu — podľa neho to nestálo za tých 27 eur, ktoré za ňu zaplatil.

Sem miestni nikdy nechodia na drink

Pod videom Američana sa objavil aj komentár od domáceho, ktorý spomína, že o viacerých veciach nemá správne informácie a navyše, sám je iba turistom. Preto sa rozhodol na ne reagovať a pridať svoje dobré rady. Upresňuje, že celé Staré mesto a jeho kilometrové okolie je turistickou pascou a teda nielen spomínaný bulvár. Dôvodom sú extrémne vysoké náklady napríklad za prenájom terás, personál, alebo to súvisí aj s obmedzenou dopravou na tomto mieste.

„Preto sem miestni nikdy nechodia na drink, pretože ceny sú tu ako v Nórsku,“ objasňuje rodák z Dubrovníka.

Ak chcete ušetriť na ubytovaní, odporúča ho hľadať v neďalekých dedinkách Mlini alebo Srebreno. Taxíkom sa odtiaľto dostanete do mesta za pár eur.