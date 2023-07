Toto je obrovská záhada z Teórie veľkého tresku: Nebola nikdy objasnená a ani ste si to nevšimli

Uvedomili ste si niekedy pri sledovaní sitkomu Teória veľkého tresku, že záhada Howardovho listu nebola nikdy rozlúsknutá? Na túto zaujímavosť upozornil Screen Rant.

Spomínaný list sa objavil v 19. časti 6. série, v ktorej sa Howard s Bernadette a priateľmi pustili do veľkého upratovania. Objavili pri ňom záhadný list, ktorý napísal Howardov otec svojmu synovi k 18. narodeninám. Nebol otvorený, takže netušil, čo v ňom bolo. A okrem Sheldonovho šialeného upratovania sa to stalo hlavnou témou tejto epizódy.

Záhada Howardovho otca

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že sitkom predstavil rodinu Leonarda, Penny, Sheldona či Raja, no pri Howardovi to bolo trochu inak? Jednou z najzáhadnejších postáv bola jeho mama, ktorú poznáme vlastne iba podľa jej hlasu, no napriek tomu bola plnohodnotnou hrdinkou, ktorá dokázala divákov rozosmiať a nakoniec jej smutný osud mnohých zasiahol a dojal. Ešte tajomnejšie to bolo s jeho otcom, o ktorom vieme podstatne menej.

No v jednej z častí sa objavil už spomínaný list. Vieme, že otec opustil Howardovu rodinu, keď bol len dieťaťom. A nakoniec sa rozhodol, že ho neotvorí. Čím vznikla jedna dodnes nevyriešená záhada, aj keď si to množstvo divákov možno ani neuvedomilo. A zároveň priestor na to, aby Howardovi kamaráti ukázali, akými dobrými priateľmi mu sú. Preto vymysleli hru.

Čo bolo v liste? Nevieme

Scenáristi sa s listom pekne vyhrali a prostredníctvom ostatných hrdinov vyrozprávali rôzne možnosti toho, čo sa v liste nachádzalo. Howard sa mal rozhodnúť podľa seba a vybrať si, ktorá sa mu páči najviac.

Za najmenej pravdepodobnú možno označiť tú od Sheldona, ktorý opísal, že sa v ňom nachádza mapa k pokladu. Amy povedala, že otec priznal, že sa prišiel pozrieť na Howarda k maturite. Podľa Penny sa v ňom nachádzalo vysvetlenie toho, prečo odišiel a to, že si potom založil novú rodinu a Leonard tvrdil, že sa otec zdôveril, ako oľutoval, že ich opustil. Napokon Bernadette tvrdila, že sa v obálke nachádzala fotografia malého Howarda s opisom, že syn je otcovým najväčším darom.

Napriek tomu, že sme sa ako diváci nikdy nedozvedeli, čo z tohto sa skutočne stalo, táto scéna bola zaujímavá. Ukázala totiž, že rodina nie je len tá viazaná pokrvným putom, ale rodinou sú predovšetkým ľudia, ktorí stoja pri nás aj v tých najťažších chvíľach. A aj takouto hrou dokážu vyčariť úsmevy na tvárach.