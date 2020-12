Podľa rôznych štatistík strávime spánkom až tretinu nášho života. Počas neho sa naše telo regeneruje a pripravuje na ďalší deň. Všetci vieme, že ak sa dobre nevyspíme, naše telo je potom unavené, mozog nepracuje tak, ako by mal a celý deň myslíme iba na to, kedy sa konečne dostaneme do postele a doženieme to, čo sme predchádzajúcu noc zanedbali. Koľko ale spánku vlastne potrebujeme?

Pravdou je, že niektorí ľudia sú biologicky nastavení tak, že potrebujú spať viac, iní zase menej. Vedci sa na otázku, koľko spánku potrebujeme, pozreli podľa veku. Asi nikoho neprekvapí, že dieťa potrebuje spať viac.

Vedci v štúdii nadácie National Sleep Foundation vytvorili dokument, ktorý sleduje potrebný čas spánku z hľadiska veku. Svoje výsledky zostavili do takéhoto zoznamu:

Novorodenci (0-3 mesiace ): 14-17 hodín

): hodín Dojčatá (4-11 mesiacov): 12-15 hodín

hodín Batoľatá (1-2 roky): 11-14 hodín

hodín Predškoláci (3-5): 10-13 hodín

hodín Deti v školskom veku (6-13): 9-11 hodín

hodín Teenageri (14-17): 8-10 hodín

hodín Mladší dospelí (18-25): 7-9 hodín

hodín Dospelí (26-64): 7-9 hodín

hodín Starší dospelí (65+): 7-8 hodín

Všetky tieto informácie sú dôležité, no najlepšie ich využijete pokiaľ zistíte, čo je najlepšie pre vás. Experti hovoria, že by sme mali na základe vlastnej skúsenosti zistiť, aké faktory nás najviac pri spánku ovplyvňujú. Na tie sa dá prísť veľmi jednoducho. Napríklad tým, že pôjdete spať za prirodzených podmienok, bez toho, aby na vás niečo vplývalo. Pomáha aj cvičenie a slnečný svit, no pokiaľ cítite, že máte so spánkom výrazné problémy, mali by ste navštíviť vášho lekára.

Z údajov od vedcov je jasné, že čím sme starší, tým naše telo potrebuje menej spánku. Avšak aj tie najmenšie čísla poukazujú na aspoň 7 hodín. Preto by ste mali vo svojom vlastnom záujme spánok nepodceňovať a zbytočne neponocovať. Veď ide hlavne o naše zdravie, ktoré máme iba jedno.