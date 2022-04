Tínedžer vyriešil 57 rokov starý prípad vraždy a znásilnenia 9-ročného dievčatka. Neuveríte, kto bol vrahom

Písal sa 18. marec 1964, keď otec so synom objavili mŕtve telo zavraždenej a znásilnenej len 9-ročnej dievčiny. Vražda 57 rokov mátala obyvateľov pennsylvánskeho mestečka, keďže skutočného vinníka sa nikdy nepodarilo nájsť. Napokon prípad vyriešil amatérsky, len 19-ročný genealóg, ktorý sa doposiaľ venoval celkom nezvyčajnému koníčku – vytváral rodokmene.

Marise Chiverella mala len 9 rokov, keď bola brutálne znásilnená a zavraždená. Písal sa rok 1964, no policajným vyšetrovateľom sa vtedy nikoho nepodarilo s chladnokrvnou vraždou spojiť. Nikto nebol odsúdený, dokonca ani zadržaný, vrah skrátka akoby ani neexistoval. Ako uvádza portál Unilad, vražda zostala nevyriešená dlhých 57 rokov.

Nejde o nič nezvyčajné. V tej dobe totiž, pokiaľ polícia nemala podozrivých a vrah po sebe nezanechal dostatok stôp, bolo mimoriadne ťažké podobné zločiny vyšetriť a zodpovedných priviesť pred spravodlivosť. Riešenie prípadov na základe stôp DNA bolo ešte v plienkach a málo rozšírené. Prípad tak zostal desiatky rokov otvorený.

Ako doba napredovala a zdokonaľovali sa rôzne systémy, ktoré pomáhali usvedčovať vrahov z ich brutálnych zločinov aj na základe DNA, mnohí v Pennsylvánii očakávali, že sa podarí vyriešiť aj neuzavretý prípad vraždy 9-ročnej Marise. Aj napriek nájdenej vzorke DNA páchateľa, sa ale nepodarilo jeho identitu stotožniť.

Telo malého dievčatka našiel otec so svojím synom v uhoľnej jame ešte v deň jej vraždy. Až do roku 2007 ale vyšetrovatelia nevedeli s prípadom nijako pohnúť. Ako uvádza Unilad, až vtedy dokázalo štátne laboratórium DNA v Pennsylvánii vytvoriť profil podozrivého. Vzorkou bol zaschnutý ejakulát páchateľa na tele obeti. Žiaľ, ani vtedy výsledok DNA nepriniesol žiadne zhody a zdalo sa, že vyšetrovatelia natrafili na ďalšiu slepú stopu.

V roku 2019 bol ale profil páchateľa nahraný do najmodernejšej genealogickej databázy po tom, čo sa úradom poradilo získať zhodu so vzorkou so vzdialeným príbuzným obete. Konkrétneho páchateľa sa ale opäť nepodarilo nájsť. Až do roku 2020, kedy len 18-ročný milovník histórie a genealógie Eric Schubert kontaktoval políciu, že im pomôže nájsť páchateľa.

Justice 💪🏻 Thank you @People for sharing this story. pic.twitter.com/sH5K6u6Afm

Eric sa dovtedy venoval len tvorbe rodokmeňov, no mal aj predchádzajúce skúsenosti, kedy orgánom činným v trestnom konaní pomáhal vystopovať potenciálnych podozrivých. Ericove zapojenie sa do prípadu prinieslo veľký úspech.

Eric dlhých 18 mesiacov trávil hodiny týždenne tým, že pomáhal polícii pri riešení prípadu, až sa mu napokon podarilo identifikovať nielen podozrivého z vraždy, ale rovno vraha. Ním bol miestny barman James Forte, ktorý bol vzdialeným bratrancom 9-ročnej obete.

Forte mal v čase vraždy už niekoľko záznamov v registri trestov. Za podozrivého ho ale polícia v tej dobe nepovažovala, aj keď 19-ročnému mladíkovi sa podarilo nazhromaždiť niekoľko dôkazov. Tie boli natoľko presvedčivé, že sudca nariadil exhumáciu Forteho tela, ktoré bolo následne testované. Zhoda DNA bola stopercentná. Je ale smutné, že vrah si svoj trest nemohol odpykať. James Forte totiž zomrel prirodzenou smrťou v roku 1980 vo veku 38 rokov.

Today was one of the most meaningful days of my life. I announced, with the @PAStatePolice, that we had solved the cold case homicide of Marise Ann Chiverella.

So thankful I was able to help — Marise’s family now having answers is priceless to me. I will forever remember her. pic.twitter.com/uK02wsIw9J

— Eric Schubert (@ESGenealogy) February 10, 2022