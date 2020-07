Muž si omylom namiesto jedného, objednal 28 áut značky Tesla v celkovej sume 1,4 milióna eur

Objednávanie tovarov online je v dnešnej dobe bežná a jednoduchá vec. Čím je však položka drahšia, tým viac si dávame pozor, aby všetko prebehlo tak, ako má. Kúpa auta online nie je až tak bežná, no v prípade značky Tesla je to predsa častejšie. A svoju novú a vytúženú Teslu sa rozhodol si objednať aj jeden muž spolu s otcom z Nemecka. No objednávka nedopadla tak, ako očakávali.

Muž pod prezývkou Ballon-Man opísal svoj príbeh na sociálnej sieti Reddit. Objednával si elektroauto Tesla model 3, no chybou si ich namiesto jedného objednal až 28, informuje o tom portál Carbuzz.

Technické problémy stránky

Všetko to začalo tým, že ich starý rodinný Ford Kuga už dosluhoval. Nemecká vláda nedávno zvýšila dotácie na elektromobily, podľa portálu Fontech až k sume 9 000 eur, a tak rozhodovanie o tom, že nové auto bude čisto na elektrický pohon sa rodine uľahčilo.

Večer, keď sa rozhodli vykonať objednávku na Tesla 3 s autopilotom, nebol web Tesla v poriadku a mal technické problémy. Vyplnili však objednávku, zadali všetky údaje a klikli na tlačilo odoslať objednávku.

28 objednávok

Server im však oznámil, že objednávku nebolo možné vykonať z dôvodu problémov s platbou. Po čase si uvedomili, že problém má stránka automobilky, keďže aj iní ľudia hlásili podobné problémy. Namiesto toho, aby čakali, kým sa problém vyrieši, alebo aby kontaktovali zákaznícku linku, zadávali objednávku opäť. Keď to nefungovalo, tak znova a znova. Celkovo 28-krát.

Nakoniec sa im to tesne pred polnocou, na 28. pokus, podarilo. Ako už asi tušíte, rýchlo ich oblial studený pot. Neúspešné pokusy o objednávku sa odrazu stali úspešnými a muž s otcom si tak objednali 28 elektromobilov Tesla model 3 v celkovej hodnote približne 1,4 milióna eur.

Tesla im chybu odpustila

Naskytla sa však možnosť stornovať objednávku. Za každé storno si však Tesla účtuje 100 eur, čo by bolo za 27 zrušených objednávok 2 700 eur. Namiesto toho, aby išli spať s potešením, že budú mať nové auto, tak sa rýchlo snažili kontaktovať podporu Tesly. Po ozrejmení situácie im Tesla našťastie vyšla v ústrety a všetky ich objednávky stornovala.

Muž so synom tak neprišli o svoje peniaze a ani si nemuseli kúpiť celú „flotilu“ elektromobilov. Obaja sa ale snáď dostatočne poučili, že ak pri online kúpe nastane nejaký problém, mali by v prvom rade kontaktovať technickú podporu, aby si neprivodili podobné a hlavne zbytočné problémy.