Termín dôležitej povinnosti sa pre tisíce Slovákov skracuje: Zistite, či sa na vás nevzťahuje výnimka

Upozornenia o tom, že sa blíži termín podania daňových priznaní, sa na ľudí sypú z každej strany. Výnimkou sú hádam len tí zamestnanci, za ktorých to vyrieši zamestnávateľ. Že ho o to musíte požiadať najneskôr do 15. februára, sme vás už informovali. Avšak o tom, či musíte podať daňové priznanie, rozhoduje váš hrubý príjem.

Toto sú výnimky

Ako píše portál Finsider, povinnosť podať daňové priznanie máte len v tom prípade, ak váš príjem za minulý rok prekročí polovicu nezdaniteľnej časti základu dane.

To znamená, že ak bol váš príjem v minulom roku vyšší ako 2 461,41 eura, ste povinní podať daňové priznanie. Počítajú sa pritom len zdaniteľné príjmy, teda zárobok, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený.

Rovnako tak sa do príjmu zarátavajú aj zárobky dosiahnuté v zahraničí, a to za predpokladu, že ide o osobu, ktorá si príjmy zdaňuje na Slovensku. Naopak, príjem, pri ktorom sa daň vyberá zrážkou, sa do celkových zárobkov nezapočítava – ide napríklad o úroky v banke.

Výnimka spadá aj na príjmy, pri ktorých sa daň vyberá zrážkou, ale daňovník sa sám rozhodne, či ich v daňovom priznaní uvedie a či ich nebude považovať za preddavok na daň.

K tým, ktorí sú povinní podať daňové priznanie, patria aj živnostníci. A to aj za predpokladu, že vykázali stratu, takže ich príjmy nepresiahli sumu 2 461,41 eura, ale výdavky boli vyššie ako príjmy. Aj v tomto prípade teda musia podať daňové priznania k dani z príjmov.

Môžete požiadať o odklad

Doba, dokedy je nutné podať daňové priznanie, sa zdá byť ešte dlhá, avšak nič netreba nechávať na poslednú chvíľu. Daňové priznanie musíte podať najneskôr 2. apríla 2024.

Ak tento termín nestíhate, môžete si daňovú povinnosť odložiť o tri mesiace jednoduchým oznámením. Finsider uvádza, že o odklad netreba žiadať, stačí to daňovému úradu iba oznámiť prostredníctvom tlačiva.

V prípade, že ste živnostníkom alebo majiteľom firmy a s daňovými úradmi komunikujete elektronicky, musíte aj oznámenie o predĺžení lehoty daňového priznania podať elektronickou formou.