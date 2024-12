Tento film zarobil 1,5 miliardy eur, na jeho pokračovanie sme čakali takmer 10 rokov: Poznáme najzárobkovejšie filmy roka

Druhá časť filmu Duna sa umiestnila na 4. mieste v rebríčku s obratom presahujúcim 670 miliónov eur. V slovenských kinách si tento film udržal prvé priečky v zozname TOP 20 najnavštevovanejších titulov podľa UFD, zarobil takmer 1,5 milióna eur a videlo ho 170-tisíc divákov.

10 filmov s najvyššími tržbami v roku 2024

1. Inside Out 2 (1,5 miliardy eur)

2. Deadpool & Wolverine (1,2 miliardy eur)

3. Despicable Me 4 (911 miliónov eur)

4. Dune: Part Two (670 miliónov eur)

5. Godzilla x Kong: Nové impérium (537 miliónov eur)

6. Kung-Fu Panda 4 (514 miliónov eur)

7. Beetlejuice Beetlejuice (424 miliónov eur)

8. Venom: The Last Dance (439 miliónov eur)

9. Bad Boys: Ride or Die (387 miliónov eur)

10. Kingdom of the Planet of the Apes (373 miliónov eur)