Táto teória nedáva fanúšikom Harryho Pottera spávať: Bol hlavný hrdina priamym potomkom Richarda Chrabromila?

Príbeh Harryho Pottera jeho fanúšikov a aj nových čitateľov nadchýna aj roky po tom, ako bola celá séria siedmou časťou oficiálne uzavretá. Aktuálne všetci čakajú na nový televízny seriál, ktorý má vzniknúť pod hlavičkou streamovacej platformy Max, no kým na obrazovky dorazí, ešte to nejakú dobu potrvá. Dovtedy môžeme zatiaľ len premýšľať nad tým, čo v knihách a filmoch vysvetlené nebolo, no čriepky v príbehoch autorky J. K. Rowlingovej to naznačujú.

Vráťme sa späť k druhému dielu ságy Harry Potter a Tajomná komnata (Harry Potter and the Chamber of Secrets), ktorá nám predostrela príbeh štyroch zakladateľov čarodejníckej školy Rokfort. Ako sme sa dozvedeli, len priamy potomok mohol otvoriť rokfortskú Tajomnú komnatu, ktorú vystaval Salazar Slizolin. Priamym potomkom sa ukázal byť nik iný, ako mladý Tom Marvoloso Riddle, teda mladý lord Voldemort. Tento fakt nám autorka príbehu J. K. Rowlingová predostrela priamo.

Druhý diel ságy ale tiež nastolil otázku, či je Harry Potter priamym potomkom zakladateľa chrabromilskej fakulty, teda Richarda Chrabromila. Témou sa zaoberal portál Screen Rant.

Otázka, ktorú načrtli knihy

Ide o to, že táto otázka sa kde-tu na fanúšikovských weboch objavuje, knihy a ani filmy ju však nikdy dopodrobna nerozoberajú. Pritom náznaky, že by Harry mohol mať pokrvné puto s Chrabromilom, tu sú. Pozrime sa na fakty.

Samozrejme, dôležité pre celkový dej to nie je, keďže príbeh Harryho Pottera bol riadne zakončený. Ak by sa ale teória o Harryho a Chrabromilovom rodinnom pute potvrdila, celý príbeh by dával ešte hlbší význam, ktorý by podčiarkli viaceré protikladné scény, ktoré sa v Tajomnej komnate a aj Daroch smrti (Harry Potter and the Deathly Hallows) odohrali.

Harry si, samozrejme, v druhej časti príbehu myslí, že je Slizolinov potomok, ovláda jazyk hadov, vďaka čomu dokáže otvoriť dvere do Tajomnej komnaty. Čitatelia/diváci si to myslia spolu s ním až do momentu, keď sa ako pravý Slizolinov potomok nepreukáže samotný Voldemort.

Prvý náznak, že Harry je zrejme potomkom Chrabromila, dostávame v momente, kedy hlavný hrdina z Rokfortského klobúka vytiahne Chrabromilov meč. Ten, ako je v knihe i filmoch vysvetlené, môže nájsť len pravý Chrabromilčan.

Rozpracuje teóriu chystaný seriál?

Teória, že Harry je jeho potomkom, je tak na mieste. Navyše, išlo by o akúsi ďalšiu paralelu – aj Richard Chrabromil so Salazarom Slizolinom boli rivali, finálna bitka Voldemorta a Harryho v Tajomnej komnate a aj v Daroch smrti by všetkému len pridala na poetickosti. Aj Chrabromil so Slizolinom sa totiž hádali kvôli tomu, či budú môcť na Rokforte študovať aj nečistokrvní čarodejníci (teda muklovia s čarodejníckymi schopnosťami).

Rowlingová však nikdy nepotvrdila, že by Harry naozaj bol Chrabromilovým potomkom. A či sa vôbec niekedy rozriešenia tejto záhady dočkáme, je otázne. Venovať by sa jej mohol chystaný seriál, ktorý má byť ešte vernejšou adaptáciou knižnej predlohy. No keďže sa nič také v knihách detailnejšie nerozoberalo, nemožno na 100 % povedať, že to v Harry Potter seriáli z dielne streamovacej platformy Max aj uvidíme.