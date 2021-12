Táto nová, tajomná a nezničiteľná čierna skrinka povie ľuďom v budúcnosti, čo sa s nami stalo, ak vyhynieme

Na Tasmánii, odľahlom ostrove pri Austrálii, sa nachádza podivná stavba, ktorá sa chystá uchovávať svedectvo nášho sveta pre prípadných preživších, aby zistili, čo ukončilo našu civilizáciu.

Je to projekt s názvom Earth’s Black Box (Čierna skrinka Zeme) a ide o obrovskú oceľovú inštaláciu, ktorá bude už čoskoro naplnená harddiskami napájanými solárnymi panelmi, pričom každý z nich bude dokumentovať a uchovávať vedecké zistenia a analýzy v reálnom čase o najväčších problémoch, ktorým ľudstvo čelí, uvádza portál Science Alert.

Dáta o tom, prečo vymrieme

Informácie súvisiace s klimatickou zmenou, vymieranie druhov, znečistenie životného prostredia a dopady na zdravie, to všetko bude zaznamenané v tomto monolitickom diele. Takže, ak nejaká budúca spoločnosť jedného dňa objaví tento archív, bude schopná pochopiť, čo sa udialo na tejto planéte.

“Pokiaľ dramaticky nezmeníme náš spôsob života, klimatická zmena a ďalšie nebezpečenstvá spôsobené ľudskou činnosťou, spôsobia krach našej civilizácie,” vysvetľuje stránka Earth’s Black Box.

“Earth’s Black Box zaznamenáva každý krok, ktorý urobíme smerom k tejto katastrofe. Stovky súborov údajov, meraní a interakcií týkajúcich sa zdravia našej planéty sa budú nepretržite zhromažďovať a uschovávať pre budúce generácie.”

Pre každého, kto prežije

V istom zmysle inštalácia evokuje dizajn slávneho nórskeho Global Seed Vault, v skutočnosti však má slúžiť doplnkovému účelu. Zatiaľ, čo nórsky trezor na Špicbergoch je navrhnutý na ochranu zásob semien plodín pre akýkoľvek katastrofický prípad, Earth’s Black Box v Tasmánii je koncipovaná ako nepretržitý záznam negatívneho smerovania Zeme.

“Myšlienkou je, že ak sa Zem zničí v dôsledku klimatickej zmeny, toto nezničiteľné nahrávacie zariadenie bude k dispozícii pre každého, kto zostane alebo prežije, aby sa z neho poučil,” povedal Jim Curtis, výkonný kreatívny riaditeľ marketingovej agentúry Clemenger BBDO pre Australian Broadcasting Corporation.

“Je tu aj na to, aby sa vodcovia zodpovedali – aby sa zabezpečilo, že ich činnosť alebo nečinnosť bude zaznamenaná,” hovorí.

Už čoskoro funkčný

Projekt má byť ukončený začiatkom roku 2022, ale systémy schránky sú už čiastočne aktívne, pretože sa už testujú. Tvorcovia čiernej skrinky tvrdia, že zmyslom je odvrátenie sa od scenárov podobných súdnemu dňu, pričom samotná existencia inštalácie snáď povzbudí dnešnú spoločnosť, aby konala progresívnejšie a zodpovednejšie.

“Keď ľudia vedia, že sú nahrávaní, má to vplyv na to, čo robia a hovoria,” povedal Jonathan Kneebone z The Glue Society pre ABC .

Aj keď by sa mohlo zdať, že ide o PR trik navrhnutý na prilákanie pozornosti, niet pochýb o tom, že svet potrebuje akciu v tejto oblasti.

“Účelom zariadenia je poskytnúť nezaujatý popis udalostí, ktoré vedú k zániku planéty, niesť zodpovednosť za budúce generácie a inšpirovať k naliehavej akcii,” tvrdia tvorcovia Earth’s Black Box.