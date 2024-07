Táto krajina ide opačným smerom: Namiesto 4-dňového pracovného týždňa zaviedla 6-dňový, takéto sú výhody

Od 1. júla môžu zamestnávatelia v Grécku ponúknuť svojim zamestnancom možnosť pracovať šesť dní v týždni namiesto piatich. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Ponuka by sa mohla zamestnancom oplatiť – za šiesty pracovný deň dostanú zvýšenie mzdy o 40 %, pokiaľ nastúpia do práce v nedeľu alebo vo sviatočný deň, polepšia si o 115 %. Gréci by tak mohli v budúcnosti pracovať viac ako doteraz, pričom už dnes na nich v rámci Európskej únie pripadá najviac odpracovaných hodín za týždeň. Odbory kritizujú zákon ako vykorisťovanie, a to aj napriek plánovaným príplatkom. S tým nesúhlasí minister práce Adonis Georgiadis.

Chce zastaviť prácu načierno

„Keďže je veľký nedostatok pracovnej sily, najmä v priemysle, pracujú sa nadčasy a často sa platí načierno,“ povedal. Na druhej strane, nová úprava dá každému právo na dodatočnú platenú prácu a zastaví sa tak práca načierno, zdôraznil Georgiadis.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v Grécku je predovšetkým dedičstvom vážnej finančnej a hospodárskej krízy z rokov 2010 až 2018. V tom čase sa krajina ocitla na pokraji bankrotu a státisíce vzdelaných mladých ľudí odišli hľadať šťastie do zahraničia. Grécko sa z tohto úniku mozgov stále nespamätalo, aj keď ekonomická situácia sa zlepšuje.

Nedostatok pracovnej sily napriek súčasnej miere nezamestnanosti na úrovni približne 11 % ovplyvňuje nielen priemyselné podniky a sektor informačných technológií, ale najmä poľnohospodárstvo a cestovný ruch.