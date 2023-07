Táto kalkulačka vám vypočíta, kam by ste sa mohli presťahovať s vaším platom. S priemernou mzdou môžete ísť aj na Bali

Mali ste niekedy myšlienku, že by ste najradšej odišli žiť do inej krajiny, no mátala vás téma financií? Vďaka tejto kalkulačke si na základe vášho ročného platu môžete pozrieť, v akých štátoch by ste sa pohodlne uživili aj so svojím súčasným platom.

Ak vykonávate prácu, ktorá sa nemusí celkovo viazať na konkrétne miesto, potom sa vám otvárajú veľké možnosti. V posledných rokoch prišlo do pozornosti tzv. digitálne nomádstvo, ktoré je vlastne o pracovaní na diaľku z akejkoľvek krajiny. Aj keď by si jeden povedal, že je jedno, kde a kto pracuje, aj digitálne nomádstvo má svoje zákony.

V krajinách, pre Slovákov primárne v tých mimo EÚ, je potreba platiť poplatok, dokázať dostatočný príjem či podobné povinnosti, ktoré sa líšia podľa exkluzivity každého štátu. Napríklad, na trojmesačný pobyt v Turecku stačí mať na účte 500 eur, pričom v Malajzii musíte dokázať mesačný zisk aspoň 1 800 eur.

Stačí ročný príjem

Neviete teda, či by ste s vaším platom mohli odcestovať do zahraničia? Pomocou kalkulačky od Goatsontheroad je to teraz hračka. Po otvorení stránky zadáte do políčka váš ročný plat v hrubom. Pozor, suma musí byť uvedená v amerických dolároch, pričom kurz je v čase písania článku 91 centov = 1 dolár.

Web vám následne po odkliknutí „SUBMIT“ ukáže zoznam štátov, kam by ste so svojím platom mohli okamžite odísť + podmienky, ktoré pre digitálnych nomádov v danej krajine platia.

S priemernou mzdou môžete ísť aj na Bali

Ak si vezmete ročnú priemernú mzdu na Slovensku, tá za rok 2022 činila 1 304 eur. V prepočte na doláre je to 1 430,75 eura, čo ročne činí 17 169 dolárov v hrubom. S týmto platom vyhovujú štáty ako Argentína, Česká republika, Indonézia (Bali), Kolumbia, Bahamy či Bermudy.

Zoznam sa líši podľa viacerých faktorov a teda po zadaní rôznych súm peňazí môže odporučiť vo viacerých prípadoch rovnaké, no zároveň aj nové štáty, v ktorých by váš plat dokonale vyhovoval na život.