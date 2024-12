Poriadne sa zababušte, prichádzajú mrazy: Vieme, kedy bude opäť snežiť, prichádza radikálna zmena počasia

Počasie na Slovensku by sa v najbližších dňoch mohlo na chvíľu upokojiť. To sa však podarí len do momentu, kedy sa k nám dovalí ďalšia vlna sneženia a prinesie so sebou ďalšie centimetre snehu. Doraziť by mala už na konci tohto týždňa.

Slnečno, no chladno

Ako predpovedá iMeteo, u nás i v okolitých krajinách bude počas najbližších dní úradovať rozsiahla tlaková výš. Znamená to, že prinesie stabilné počasie.

Pred nami sú teda slnečné dni bez zrážok. Len ojedinele sa môžu v ranných hodinách tvoriť hmly, ktoré sa na západe udržia celý deň. Tlaková výš bude mať hlavné slovo najmä vo štvrtok a v piatok.

Teploty sa vo štvrtok budú pohybovať medzi -1 až +4 °C, najvyššia denná teplota na horách vo výške 1 500 metrov dosiahne -1 °C, píše TASR. Očakáva sa, že na miestach s pretrvávajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou teploty zostanú pod nulou. V nočných hodinách sa treba pripraviť na mrazy naprieč celým Slovenskom.

Zmena situácie

Nad Jadranom a Balkánom sa začne postupne vytvárať výrazná tlaková níž. Tá ovplyvní aj situáciu u nás. Zmena by mala doraziť už v sobotu.

Predpovede hovoria o prevažne oblačnom až zamračenom počasí. Snežiť by malo na juhu západného a stredného Slovenska, pôjde však len o miernu zrážkovú aktivitu.

Výraznejšieho sneženia sa dočkáme v nedeľu. Nad Európou budú opäť visieť tlakové níže, ktoré k nám prinesú viac zrážok. Snehová perina prikryje najmä sever Slovenska, hranica sneženia sa bude pohybovať okolo 400 metrov nad morom.