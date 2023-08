Takto vyzerá najväčšia časová kapsula na svete: Má byť otvorená až o 6-tisíc rokov, toto sa v nej nachádza

Keď doktor Thornwell Jacobs študoval dejiny starovekého Egypta, zarazila ho jedna vec a to, koľko málo presných informácií sa zachovalo o starovekých civilizáciách. Uvedomil si, že v prípade starovekého Egypta sa naše vedomosti obmedzujú na málo zdrojov, a to pyramídy a niekoľko popísaných tabuliek.

Napadla mu preto myšlienka, že by sme po sebe mali zanechať toho viac, aby budúce civilizácie mohli viac pochopiť to, ako sme žili. Vymyslel preto prvú modernú časovú kapsulu, uvádza IFL Science.

Kapsula nazvaná Krypta civilizácie sa nachádza na univerzite Oglethorpe v americkej Georgii. Vytvoril veľkú miestnosť, ktorá je plná artefaktov z 30. rokov 20. storočia, ale tiež zhromažďuje mnohé vedomosti ľudstva. Tento, v podstate trezor, obsahuje napríklad hudobné nahrávky, filmy s fotografiami, či 100 kníh nahraných na mikrofilmoch. Nájdeme tu aj model káčera Donalda. Aby kapsula nikoho extra nelákala, nenachádza sa tu žiadne zlato, či inak hodnotné predmety.

Určite treba poznamenať, že Jacobsov výber artefaktov zohľadňoval práve 30. roky 20. storočia a momentálne neodráža súčasnosť. To ale nevadí.

1. 6,091 years from now The Crypt of Civilization, a time capsule buried in Atlanta, Georgia, is scheduled to be opened. pic.twitter.com/104lbno7VS

— The Cultural Tutor (@culturaltutor) January 1, 2023