Takto sa zmenili historické miesta v priebehu 100 rokov. Holanďan nafotil objekty zo starej knihy a výsledok je úžasný

V priebehu jedného storočia prebehne neuveriteľné množstvo zmien vo všetkých aspektoch. Stačí sa pomyselne premiesť do roku 1920 a zisťujeme, že v tom čase nikto nechyroval napríklad o Hitlerovi a 2. svetovej vojne, cesta do vesmíru či na Mesiac bola stále iba science fiction, nehovoriac o počítačoch a technológiách, ktoré nám dnes slúžia.

Možno najmenej sa za ten čas dokázali zmeniť objekty, ktoré sú tu stáročia a ďalšie stáročia (dúfajme) tu aj budú. No aj na nich je predsa badateľná istá zmena. To si uvedomuje aj Holanďan Casper Molenaar, ktorý našiel v starej a vzácnej knihe nafotené mnohé slávne a významné európske objekty a rozhodol sa, že ich nafotí opäť. Vďaka jeho práci tak máme možnosť nahliadnuť do minulosti a porovnať ju so súčasnosťou.

S Casperom sme sa spojili, aby nám k fotografiám uverejneným na portáli Bored Panda povedal viac. Potešilo ho, že ho kontaktuje niekto zo Slovenska.

“Keď som mal 14 rokov, počas letných prázdnin som stretol dievča z Bratislavy a zamiloval sa do nej. Začal som jej písať listy, ale neodpovedala mi. Našla ich po desiatich rokoch a poslala mi vianočnú pohľadnicu. To už bola zosobášená a mala dve deti a ja som mal vtedy priateľku, v súčasnosti už moju manželku,” spomína.

Po niekoľkých mesiacoch išiel stopom na Slovensko, stretli sa a ona mu ukázala Bratislavu. Na ďalší rok prišiel aj so svojou priateľkou a páčila sa im naša pohostinnosť a krása krajiny, preto sa rozhodol, že bude študovať východoeurópske jazyky.

Slovenčina sa však na univerzite v Amsterdame neučila a tak začal študovať srbochorvátčinu. “Počas štúdia som dostal ako darček k narodeninám fotoknihu Kurta Hielschera z roku 1926. Keďže to nebola lacná kniha, rozhodol som sa s ňou niečo urobiť,” hovorí Casper.

Dal si za cieľ fotografie v knihe nafotiť znova. Prvé fotografie vytvoril v roku 2003, no trvalo až 14 rokov, kým k tomu založil stránku na Facebooku a začal sa foteniu venovať.

Spomína, že navštívil krajiny bývalej Juhoslávie a tiež Španielsko, Nemecko, Taliansko a Českú republiku. Žiaľ, fotografie zo Slovenska od Kurta Hielschera nenašiel.

Výhľad na Sarajevo, Bosna a Hercegovina v roku 1926 a 2006

Casper nám prezradil, že najradšej má výhľad zo sarajevskej pevnosti na mesto.

Most vzdychov, Benátky, Taliansko v roku 1925 a 2018

Forum Romanun, Rím, Taliansko v roku 1925 a 2016

Perast, Čierna hora v roku 1926 a 2018

Puente Nuevo, Ronda, Španielsko v roku 1914 a 2019

Limburg an der Lahn, Nemecko v roku 1924 a 2019

Dubrovník a ostrov Lokrum, Chorvátsko v roku 1926 a 2019

Quedlinburg, Nemecko v roku 1924 a 2020

Karlov Most, Praha, Česká republika v roku 1941 a 2020

Ľubľanský hrad, Ľubľana, Slovinsko v roku 1926 a 2018

Hrad v Alcalá De Guadaíra, Španielsko v roku 1914 a 2019

San Sebastian, Španielsko v roku 1914 a 2019

Hrad Kamerlengo, Trogir, Chorvátsko v roku 1926 a 2019

Litoměřice, Česká republika v roku 1941 a 2020

Šibenik, Chorvátsko v roku 1926 a 2019

Mestská brána v Trogir, Chorvátsko v roku 1926 a 2019 (Leva v roku 1932 poškodili mladí nacionalisti, keďže to bol politický symbol Benátčanov)