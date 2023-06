Tajomstvo z Harryho Pottera je odhalené: Prekvapí vás, ako vznikla jedna z najpamätnejších scén

Filmári často a radi ukazujú milovníkom kinematografie tajomstvá vzniku svojich filmových počinov. A ak ste si mysleli, že ste už zo zákulisia nakrúcania filmovej ságy Harry Potter videli úplne všetko, vyvedieme vás z omylu. S takouto fotografiou sa totiž nedávno tím tvorcov tretej časti pochválil na oficiálnom twitterovom profile.

Aj vás vždy zaujímalo, ako filmári docielili na veľkom plátne nafúknutie Harryho tety Marge (stvárnila ju herečka Pam Ferris) v treťom filme Harry Potter a väzeň z Azkabanu (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)?

Možno by ste si mohli myslieť, že za tým boli len šikovné ruky trikových tvorcov a množstvá špeciálnych efektov. Produkčný tím tretieho Harryho Pottera ale na to išiel prakticky a tetu Marge enormne nafúkli už na pľaci, vysvetľuje web Screenrant, ktorý si zverejnenú fotografiu na účte k sérii všimol.

Ako je pod fotografiou zverejnenou na oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach vysvetlené, tvorcovia sa pri tomto spoľahli na praktické efekty. Aby dosiahli optické zväčšenie tela tety Marge, štáb použil najmenej 38 tvídových oblekov rôznych tvarov a veľkostí. Tým dosiahli želaný efekt. Samozrejme, lietanie samotnej Marge už bolo vytvorené za pomoci CGI efektov, no jej vzhľad bol viac-menej „prirodzený“.

Nebolo to však len v prípade tety Marge. Tvorcovia pri filmovaní aj ostatných dielov kultovej fantasy ságy využívali praktické efekty. Stalo sa tak napríklad aj pri scénach, v ktorých figurovala postava Hagrida (stvárnil ho Robbie Coltrane), ale napríklad aj pri scéne s baziliškom v Tajomnej komnate či pri scéne z prvého filmu Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone), kde trojica hlavných hrdinov hrá šach s figúrkami v životnej veľkosti.