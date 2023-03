Tajomstvá či sťažnosti: Týchto 5 vecí by ste podľa psychologičky nikdy nemali písať do správ

Možno sa už aj vám stalo, že ste poslali správu inej osobe, ako ste pôvodne zamýšľali. Alebo ste možno poslali správu, ktorú ste neskôr oľutovali, no už sa to nedalo vziať späť. Psychologička varuje pred týmito chybami.

Skôr, ako odošlete správu, premýšľajte – tak znie podľa Mail Online najdôležitejšia rada psychologičky Francescy Tighinean. Tá sa o rady týkajúce sa vzťahov delí aj prostredníctvom TikToku, kde ju sleduje viac ako 1,3 milióna ľudí. V jednom z posledných príspevkov psychologička prezradila, čo by ste nikdy nemali písať iným ľuďom do správ.

Nesťažujte sa

Keď sa sťažujete prostredníctvom správ, chýbajú prijímateľovi kľúčové informácie, ako je napríklad tón hlasu alebo reč tela. Môže mať teda problém vyhodnotiť, do akej miery je situácia vážna. Okrem toho, neustálym sťažovaním sa len okolo seba šírite negatívnu energiu.

Sťažujeme sa často v prípade, kedy je realita iná, ako naše očakávania. Avšak sťažnosťami si stres len pridávame a nie je to zdravé.

Urážky môžu mať vážne následky

Francesca ľudí varuje, aby sa vyhýbali urážkam, neskôr ich totiž môžete trpko oľutovať, no čo ste už raz napísali, len ťažko vezmete späť. Ak ste sa pohádali a máte na jazyku ostré slová, doprajte si radšej chvíľku na vychladnutie, či už je to 10 minút alebo aj niekoľko dní. Je ale vhodné osobu jasne informovať, že si potrebujete dopriať trochu odstupu.

Ospravedlnenie nepíšte do správ

Podľa Francescy je ospravedlnenie jednoznačne niečo, čo by ste mali vysloviť osobne tvárou v tvár, ak chcete, aby to znelo úprimne. Do správy však môžete napísať napríklad: “Rád/rada by som sa ti ospravedlnila, môžeme sa porozprávať osobne?“

Je dôležité vidieť výraz tváre a počuť tón hlasu človeka, ktorý chce vysloviť slová ospravedlnenia. Ak sa nemôžete stretnúť osobne, využite napríklad FaceTime alebo inú aplikáciu, kde môžete uskutočniť videohovor. Ospravedlnenie napísané v správe by skutočne malo byť krajným riešením, ak sa to nijak inak nedá.

Prekvapenia si nechajte na osobné stretnutia

Bez ohľadu na to, či ide o negatívne alebo pozitívne prekvapenia, nepíšte ich do správ. Napríklad, ak chcete niekomu oznámiť, že ste sa zrejme zamilovali, určite by ste tak mali urobiť osobne. Samozrejme, nie je to jednoduché, no fyzickou prítomnosťou dodáte vlastným slovám váhu.

Navyše, je dôležité vidieť, ako druhá osoba na vaše slová reaguje, čo správy cez sociálne siete neumožňujú. Okrem toho, ak človek na vašu správu dlhšie neodpovedá, je to hrozný pocit, kým pri osobnom stretnutí viete, na čom ste.

Tajomstvá si nechajte pre seba

Bez ohľadu na to, ako dobre a ako dlho človeka poznáte, by ste sa vždy mali zamyslieť nad tým, ku komu sa môže cez správy vaše tajomstvo dostať. Za žiadnych okolností by ste do správ nemali písať dôverné a citlivé informácie.

Psychologička sa vyjadrila aj k štýlu odpisovania. Ak vám niekto na správy odpisuje okamžite, je možné, že trpí úzkosťou a má strach z opustenia. Taký človek mal možno rodiča, ktorý bol náladový a dokázala ho rozzúriť aj drobnosť.

Na druhej strane, ľudia, ktorí odpisujú oneskorene, môžu nadväzovať vyhýbavé väzby. Naučili sa, že sa majú spoliehať sami na seba a vybudovali si obranný mechanizmus, ktorým sa chránia pred možným ublížením. Ak zas niekto odpisuje množstvom krátkych správ, môže mať problémy so sústredením.