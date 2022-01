Tajomná ruská stanica UVB-76 začala na krátku dobu vysielať nezvyklé správy. Prekvapení museli byť aj samotní vojaci

Prvé vysielanie stanice UVB- 76 začalo už v spomínanom roku 1973. Jej prezývka Buzzer, teda bzučiak, je príznačná kvôli vydávanému zvuku. Neskôr bolo zistené, že zvuk pochádzal z mestečka Povarovo, ktoré sa nachádza neďaleko Moskvy. Stanica však od roku, kedy začala vysielať, viackrát zmenila svoje miesto.

Rusko sa nikdy k existencii či k funkcii tejto stanice nevyjadrilo, čo jej dodáva na tajomnosti. Najpravdepodobnejší dôvod, prečo vysiela na tejto frekvencii, je pritom prostý. Frekvenciu chce takýmto štýlom zabezpečiť, aby ju nikto iný nevyužíval a mali ju k dispozícii.

Menej pravdepodobné teórie hovoria o pozorovaní zmien v ionosfére, či dokonca, že ide o spúšťač jadrových zbraní. V prípade, ak by bolo Rusko zničené a signál by zanikol, jadrové strely by sa automaticky odpálili na už vopred stanovené miesta. Táto teória je ale skôr konšpiráciou.

Občas je monotónny signál prerušený hlásením v ruštine. Ide spravidla o kódové hlásenie využívajúce hláskovaciu tabuľku. Tieto správy boli najprv výnimočné, no od roku 2010 sa ich frekvencia zvýšila. 17. októbra 2016 vysielala stanica UVB-76 najmenej 18 rôznych správ za menej ako 24 hodín.

Stanica teraz opäť vyvoláva špekulácie, keď na nej zaznel hit Gangnam Style, ako informuje IFLScience.

Taktiež sa tam objavili zvuky, ktoré keď sa prehrajú cez spektrálny analyzátor, tak sa premieňajú na mémy.

Well I didn’t expect to see this today…. UVB-76 4625KHz frequency being used by a pirate station pic.twitter.com/E8aYzJ10xt

— RedFox0x20 – M7TWS (@RedFox0x20) January 17, 2022