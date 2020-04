Svet Harryho Pottera rozširuje nová audiokniha: Rozprávky Barda Beedla nahovorili hrdinovia známi z filmovej ságy

Jasné, rozumieme, že audiokniha nie je žiadnym zázrakom a nespočetné množstvo vzniká a vychádza prakticky každý deň. Nikto z fanúšikov najslávnejšieho čarodejníka v dejinách popkultúryvšak ani len nesníval o tom, že by sa dočkal audioknihy, ktorú narozprávali hrdinovia známi z filmovej adaptácie Harryho Pottera. A čo prekvapí ešte viac, je fakt, že ide o knižku mimo hlavnej čarodejníckej ságy.

Fantastická novinka pre fanúšikov Harryho Pottera

Samozrejme, hneď na úvod upozorňujeme, že nová audiokniha Rozprávky Barda Beedla (The Tales of Beedle the Bard) spisovateľky J. K. Rowlingovej vyšla len v anglickom jazyku, a teda slovenský fanúšik, ktorý znalosťami angličtiny neoplýva, bude mať zrejme s porozumením trošku problém.

To ale nič nemení na fakte, že krátku knižku známu aj zo siedmeho dielu Harry Potter a Dary smrti (Harry Potter and the Deathly Hallows) si môže každý stiahnuť, respektíve zakúpiť v mp3 podobe. Informuje o tom oficiálny web čarodejníckeho sveta Wizarding World.

Nahovorená hviezdami z filmov

Fanúšikovia z celého sveta však jasajú a nielen preto, že sa ďalšia z knižiek dočkala svojej audio podoby. Tvorcovia tohto projektu sa totiž podujali k zaujímavému kroku a jednotlivé rozprávky z fantastickej zbierky nahovorili herci, ktorých poznáme z filmových verzií ságy. Vypočuť si tak môžeme úžasné rozprávky v podaní mien ako Jude Law (hral Albusa Dumbledora vo filme Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny), Warwick Davis (stvárnil škriatka Griphooka a profesora Flitwicka v Harrym Potterovi), Noma Dumezweni (zahrala si Hermionu v divadelnej hre Harry Potter a Prieklate dieťa), Jason Isaacs (filmový Lucius Malfoy), Evanna Lynch (filmová Luna Lovegoodová), Bonnie Wright (filmová Ginny Weasleyová) a Sally Mortemore (filmová Madam Pinceová).

A kde audioverziu knižky Rozprávky Barda Beedla nájdete? Napríklad na portáli Audible za približne 13,59 eur (12 libier), ak už ale patríte k prémiovým užívateľom tejto služby, máte prístup k audio novinke zadarmo.

Knižná verzia Rozprávok Barda Beedla vyšla v roku 2008. Jej autorka ju dala dohromady a vydala opäť s dobročinnými úmyslami. Výťažok z predaja každého jedného kusu totiž putuje na podporu Rowlingovej organizácie Lumos. Ide o v poradí tretiu knižku mimo hlavnej série kníh. Rowlingová predtým vydala v knižnej podobe napríklad učebnicu Fantastické zvery a ich výskyt (Fantastic Beasts and Where to Find Them), ktorá sa stala predlohou pre novú filmovú sériu, či praktickú metlobalovú príručku s názvom Metlobal v priebehu vekov (Quidditch Through the Ages). Všetky tri miniatúrne knižky sa dočkali re-edície aj v slovenskom vydaní v roku 2017. Vydalo ich knižné vydavateľstvo Ikar.