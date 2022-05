Súťažiam sa venovala od 3 rokov, jej grimasa sa stala virálnou. 16-ročná kráľovná krásy spáchala samovraždu

Záber jej grimasy z detstva obletel internet, stal sa virálnym a dodnes je súčasťou obľúbených gifiek. O život prišla hviezda Kailia Posey, ktorá spáchala vo svojich 16 rokoch samovraždu. Portálu TMZ túto tragickú správu potvrdila rodina zosnulého dievčaťa.

Odmalička, doslova od útleho veku, sa pohybovala v prostredí súťaží krásy, ktorých sa zúčastňovala. Mediálne ju zviditeľnila predovšetkým televízna šou s názvom Toddlers & Tiaras, ktorá sa sústredila na rodiny a deti, ktoré sa snažia uspieť vo svete modelingu. Ako uvádza CBS News, ešte v roku 2016 mama Kailie prezradila, že sa súťažiam venovala už od svojich troch rokov.

Grimasa, ktorá sa stala legendárnou

Od ostatných účinkujúcich v spomínanom programe sa odlíšila grimasou, ktorá ožila vo svete meme. V tom čase mala Kailia iba 5 rokov a jej tvár poznal už celý svet. To ale nebol ani zďaleka jej jediný úspech, ktorý dosiahla, alebo ktorý ešte dosiahnuť mohla.

„Aj keď bola dokonalou tínedžerkou so skvelou budúcnosťou pred sebou, v jednom momente urobila unáhlené rozhodnutie – ukončiť svoj pozemský život,“ cituje slová jej blízkych TMZ. Dodali, že celý svoj život súťažila, vyhrala obrovské množstvo korún a trofejí, až sa postupne dostávala k profesionálnym pracovným ponukám. Dokonca sa chcela stať pilotkou.

Vyskúšala aj herectvo a objavila sa v hororovej snímke Eli z dielne Netflixu, ktorá mala premiéru v roku 2019.

Spáchala samovraždu

Mama Kailie, Marcy Posey Gatterman pridala 3. mája na Facebook fotografiu zosnulej dcéry. „Nemám slov. Odišlo krásne dievčatko. Poskytnite nám súkromie pri smútení nad stratou Kailie,“ napísala. Podľa získaných informácií denníka The Sun spáchala samovraždu obesením v parku vo Washingtone. Stovky ľudí rodine v komentároch vyjadrilo úprimnú sústrasť a poskytlo slová útechy.

16-ročná kráľovná krásy bola podľa strážnika Jacoba Kennetta vyhlásená za mŕtvu v pondelok v popoludňajších hodinách. Jej rodina sa ako reakciu na svoju stratu rozhodla založiť fond, ktorého cieľom je získať finančné prostriedky na pomoc tínedžerom v kríze. „Ďakujeme, že si uctíte pamiatku krátkeho, krásneho života Kailii tým, že pomôžete iným mladým ľuďom,“ uviedli v jeho popise.

Nezabúdajte, že vo svojom trápení nemusí byť nikdy nikto sám. Každý má možnosť vyhľadať psychológa alebo v prípade potreby psychiatra. Duševné zdravie by sme nemali klásť do úzadia. Je totiž rovnako dôležité ako to fyzické. Obrátiť sa môžete napríklad na nonstop a bezplatnú linku dôvery Nezábudka na čísle 0800 222 450.