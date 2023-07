Súťaž krásy prvýkrát v dejinách vyhrala transrodová žena. Ľudia nešetria brutálnym hejtom a píšu jej hnusné komentáre

Rikkie Kollé sa stala prvou otvorene transrodovou osobou, ktorej sa podarilo zvíťaziť v súťaži krásy. Miss Holandsko bude svoju krajinu už čoskoro reprezentovať aj na súťaži Miss Universe.

Prepisuje dejiny

„Dokázala som to!“ napísala podľa CNN Kollé v radostnom príspevku na instagrame po svojom víťazstve v divadle AFAS v Leusdene. „Učinila som svoju komunitu hrdou a ukázala som, že sa to dá,“ dodala v holandčine s emotikonom svetlomodrej, svetloružovej a bielo pruhovanej vlajky reprezentujúcej trans komunitu.

Počas celej súťaže, ktorá v apríli zúžila stovky účastníčok na výber 10 finalistiek, Kollé využívala svoju platformu na propagáciu inkluzívnejšej vízie súťaže, ale aj na povzbudenie ostatných. „Miss Universe nás požiadala, aby sme sa opísali jedným slovom,“ uviedla Kollé vo videu, ktoré minulý mesiac zverejnila na instagrame. „Slovo, ktoré som si vybrala, je víťazstvo, pretože ako malý chlapec som zdolala všetko, čo mi prišlo do cesty — a pozrite sa na mňa teraz, keď tu stojím ako silná a sebavedomá trans žena.“

Podarí sa jej vyhrať Miss Universe?

„Nikdy nezabúdajte, že to dokážeme spoločne, že na tejto planéte nie ste sami. Neprestaňte snívať o tom, že budete svojím dokonalým a sebavedomým VY! Nikdy nedovoľte, aby vám niekto hovoril, čo je pre vás dobré, pretože jediné, na čom záleží, je, aby ste sa stali najlepšou verziou samých seba,“ napísala 22-ročná Kollé.

Ak by Rikkie vyhrala aj súťaž Miss Univers, stala by sa prvou transrodovou ženou v dejinách, ktorej by sa to podarilo. Súťaž umožňuje účasť transrodovým ľuďom od roku 2012 a v roku 2018 sa Ángela Ponce zo Španielska stala prvou out súťažiacou, avšak nepostúpila do finále.

Ako sa dalo čakať, v ľuďoch to vyvolalo poriadnu vlnu nevôle a nešetria kritikou. Niektorí v komentároch na Instagrame píšu, že muž okradol ženu o prvé miesto a ešte mu za to tlieskajú. Tvrdia, že Rikkie zničila to, na čom ženy pracujú posledných 200 rokov. Ďalší sa pýtajú, či je skutočne najkrajšou ženou v Holandsku muž a píšu, aké je to celé zlé a nechutné.