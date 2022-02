Sú zdraví ľudia atraktívnejší? Vedci objavili zvláštnu súvislosť medzi fyzickou príťažlivosťou a imunitou

Fyzickú príťažlivosť, ako aj imunitu, ovplyvňuje obrovské množstvo faktorov. Vedci sa však rozhodli, že preskúmajú, aká je konkrétna súvislosť medzi nimi. Či veríte alebo nie, naša imunita naozaj ovplyvňuje to, kto sa nám bude páčiť.

Sú zdravší ľudia atraktívnejší?

Vedci sa snažia tajomstvo krásy odhaliť už po stáročia. Naozaj sa krása ukrýva v oku toho, kto ju vníma? Alebo vnímanie atraktivity ovplyvňuje sexuálna selekcia? Ako píše portál Science Alert, neexistuje jednoduchá odpoveď na túto otázku. Charles Darwin si nemyslel, že atraktivita je známkou toho, že je človek zdravý, resp. že atraktívnejší človek je zdravší ako ten menej atraktívny.

Odborníci dlho diskutujú aj o tom, či existujú univerzálne črty, ktoré sú známkou atraktivity. Na tom, či také črty existujú a ak áno, aké, sa zatiaľ nezhodli. Napriek tomu naprieč kultúrami existujú črty, ktoré ľudia považujú za známku atraktivity, napríklad modré oči.

Napriek spomínaným pochybnostiam si však niektorí vedci myslia, že črty tváre, ktoré sú známkou atraktivity, by mohli byť ukazovateľom toho, že je človek zdravý. Pri hľadaní partnera by to mohlo znamenať, že si vyberáme takých, ktorých považujeme za atraktívnych preto, lebo si myslíme, že dokážu zabezpečiť prežitie potomstva. Zatiaľ sa však nepodarilo získať dôveryhodné dôkazy o tom, že by to tak skutočne bolo.

Ľudia hodnotili atraktivitu na základe fotografií

Najnovšej štúdie, v rámci ktorej sa vedci rozhodli hypotézy preskúmať, sa zúčastnilo 159 ľudí, ktorých fotografie hodnotilo 492 účastníkov. Po tom, čo ich vedci odfotografovali, požiadali ich, aby sa podrobili testu, ktorý prezradil stavy ich imunitného systému. Zisťovala sa prítomnosť zápalu v tele a účastníci mali svoj zdravotný stav popísať aj vlastnými slovami, informujú výsledky výskumu publikované v časopise Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Výsledky výskumu sú vskutku zaujímavé. Ukázalo sa, že ľudia, ktorých tvár bola vnímaná ako atraktívna, sa skutočne tešili lepšiemu zdraviu v porovnaní s tými, ktorí boli považovaní za menej atraktívnych. Zároveň však výskum ukázal, že neexistuje prepojenie medzi zápalom v tele a mierou atraktivity. To znamená, že atraktivita môže byť ukazovateľom toho, že imunitný systém človeka funguje dobre. Neodhalí však prítomnosť akútneho ochorenia.

Krása ostáva aj naďalej záhadou

Hypoteticky to podľa odborníkov znamená, že ak hľadíme na atraktivitu partnera, nepozeráme na to, či je človek chorý alebo nie, ale na to, či vďaka nemu budeme mať zdravé potomstvo. Štúdia odhalila aj isté rozdiely medzi mužmi a ženami. Napríklad, muži boli za atraktívnych považovaní najmä vtedy, ak sa ich bunky dokázali efektívne zbaviť patogénov spôsobujúcich infekcie.

Ženy zas boli za atraktívnejšie považované vtedy, ak baktérie v ich plazme rástli pomalšie. Je však pravdepodobné, že toto prepojenie medzi atraktivitou a fungovaním imunitného systému je evolučným pozostatkom, ktorý dnes už nie je príliš užitočný. Napríklad, aj ľudia s oslabeným imunitným systémom dokážu vďaka liekom viesť plnohodnotný život. V minulosti to tak ale nebolo.

Jeden výskum však nestačí na to, aby sme získali odpoveď na otázku, prečo vlastne niekoho vnímame ako atraktívneho. Je potrebné vykonať množstvo ďalších výskumov. A kým sa to podarí, krása ostáva aj naďalej do značnej miery záhadou.