Stratil sedem prstov a členok si zlomil na stokrát. Messner aj napriek tomu ako prvý na svete zdolal Mount Everest bez kyslíka

Je známe, že k čomu si vytvoríme vzťah v detstve, to sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane našou celoživotnou vášňou. Nie je to inak ani u známych športovcov, umelcov či muža menom Reinhold Messner. Taliansky rodák objavil lásku k horám už vo veku, kedy iné deti ešte len začínajú objavovať svet mimo detskej školy. Z odvážneho a neoblomného mládenca sa tak stal jeden z najznámejších ľudí sveta a ani vo vysokom veku neprestáva byť pre nejedného motiváciou.

Dieťa narodené v srdci hôr

Rainhol Messner, dieťa tirolských Álp nemal nikdy ďaleko k horám. Jeho dobrodružný život sa začal vyvíjať v mestečku Brixen na území južného Tirolska, na približnom pomedzí Talianska a Rakúska. Bližšie k horám ho priviedol najmä otec, ktorý mu ukázal krásu Dolomitov.

Spoločne so svojím bratom Guntherom ako prví prešli vyše 300 nových ciest v spomínaných horách. Tie boli pre mladého Messnera najobľúbenejším ihriskom až do momentu, kedy začali byť “príliš malé” a zatúžil po nových objavoch okolo celého sveta.

Zároveň bol už od počiatkov Reinhold presvedčený o tom, že práve jeho domáci, alpský štýl horolezectva je ten správny. Niesť so sebou len to skutočne potrebné a spoliehať sa najmä na svoje sily je jeho celoživotným krédom.

Nikdy sa nestotožnil s expedičnými výpravami, kedy sherpovia vynášajú obrovské náklady na strechy sveta a osoba, ktorá si danú expedíciu objednala vystúpi na horu prostredníctvom takmer vopred vydláždenej cesty. V takých prípadoch má pocit, že práve tú najťažšiu prácu spravia za človeka ostatní.

Tragédia, ktorá bola zároveň skúškou

Samotným osemtisícovkám predchádzali menšie, no rovnako významné výstupy vo francúzskych Alpách či ďalekých Andách spolu s lezeckým partnerom a priateľom Petrom Habelerom, ktorý ho sprevádzal pri nejednom dobrodružstve.

Ako prvú zo štrnástich sa však rozhodol zdolať vražednú horu Nanga Parbat, spoločne so svojim bratom Guntherom. Výstup, ktorý odštartoval plnenie sna o zdolaní tých najvyšších vrcholov sveta síce bol úspešný, ale nie natoľko, ako si obaja predstavovali. Nemilosrdné prostredie nenechalo Messnera odísť len tak, bez zaplatenia.

Padajúca lavína vzala život jeho bratovi a samotný Reinhold v dôsledku mrazu prišiel o sedem prstov na nohách.

Po tejto udalosti bol presvedčený, že sa do milovaných hôr už nevráti. Vo svojom vnútri bol zlomený, no neskôr zmenil názor a rozhodol sa pokračovať spolu s mŕtvym bratom, ktorého nosil vo svojej mysli počas ostatných trinástich nebezpečných výstupov. Všetky z nich uskutočnil v rozmedzí rokov 1970 až 1986, niektoré dokonca dvakrát.

Hranica smrti, ktorá je neodmysliteľne prepojená s horami vyššími ako 8000 m.n.m. bola preňho o to nebezpečnejšia, nakoľko žiaden z jeho úspechov nebol dosiahnutý prostredníctvom pomocného kyslíka. Aj to môžeme považovať za prejavenie jeho životného kréda, na základe ktorého verí, že by sa mal človek spoliehať primárne na svoje vlastné sily.

V horách už niet väčšej výzvy, kam teda ďalej?

Každý z nás má v živote určité ciele, ktoré túži dosiahnuť. Inak to nebolo ani u 42-ročného extrémneho lezca, ktorý po splnení osemtisícového sna potreboval nájsť novú výzvu. Rozhodol sa preto pre presný opak a to prekonanie púšte Gobi. Odvážna výprava však nebola naplnená, nakoľko povolenie od Čínskej vlády nedostal a vtedajší Sovietsky zväz nachádzajúci sa na území Mongolska tiež nepredstavoval priaznivú spoluprácu.

Voľba preto padla na mrazivú Antarktídu, ktorá bola podľa jeho slov ešte väčším dobrodružstvom, ako samotné hory, ktorým sa venoval celý predošlý život. Touto výpravou nastalo obdobie siahodlhých peších prechodov na území takmer všetkých kontinentov sveta, nevynímajúc Grónsko, Tibet či Arktídu.

Moment, ktorý zmenil jeho život. Opäť

Obzvlášť aktívny život tohto muža spomalil nečakaný okamih, keď jednej noci musel preliezť vyše 6 metrov vysoký múr obkolesujúci jeho letné hradné sídlo. V dôsledku dažďa bola hradba klzká a kameň z ruky sa mu vyšmykol. Po páde nasledoval tvrdý doskok na jednu z nôh, ktorý bol natoľko silný, že mu roztrieštil členok na stovky kúskov.

Lekári sa snažili urobiť čo najviac, no predpoveď bola jasná. Už nikdy nebude schopný extrémnych kúskov ako pred touto nehodou. Messner považoval tento úraz ako znamenie na opätovné prehodnotenie života.

Spočiatku veril záverom či odporúčaniam lekárov a rozhodol sa naplno venovať preneseniu svojho horského života na papier, čoho výsledkom je možnosť prečítať si desiatky titulov z jeho rúk. Neskôr objavil svoje poslanie v politike a natáčaní filmových snímkov.

Ako sa však dalo predpokladať, vrátil sa k nepokorenej výzve z minulosti. V roku 2004 opäť skúsil svoje šťastie s púšťou Gobi a aj napriek oslabenému členku a siedmym chýbajúcim prstom na nohách zdolal peší prechod dlhý 2000 kilometrov.

Odkaz Rainholda Messnera vo svete

Je viac než samozrejmé, že práve tento človek so svojim odhodlaním patrí medzi najviac inšpiratívnych ľudí, ktorý kedy žili na tejto planéte. To čo ukrýva v sebe, svoju vášeň, vedomosti a skúsenosti, ktoré získal počas spoznávania domácich i vzdialených hôr sa rozhodol nenechať len pre seba.

Jeho odtlačok nájdeme nie len v knihách a filmoch s jeho podpisom, ale aj v úžasnom projekte, pre ktorého uskutočnenie sa rozhodol aj napriek nepriaznivým predpovediam múzejných špecialistov. Problém videli najmä vo financovaní.

Výzvy sa majú zdolávať a tak na území rodného severného Talianska môžeme navštíviť dokonca až šesť budov, ktoré spoločne tvoria Messnerovo horské múzeum. V troch hradoch a troch jedinečných budovách nájdeme impozantné výstavy zaoberajúce sa horskou históriou samotného Tirolska, ale aj Tibetu.

Súčasťou expozícií sú maľby, masky či rôzne predmety, ktoré sú prepájané s osobou Messnera a horského prostredia. Blížiace 75. výročie jeho narodenia ho ani zďaleka neprinúti spomaliť na ceste zdolávania výziev.