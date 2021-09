Strana Za ľudí padá, odchádzajú takmer všetci poslanci. Prestupujú do klubu SaS, čím sa mení jej postavenie

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii TV Markíza Na telo už v nedeľu avizoval, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) spolu s ďalšími členmi strany Za ľudí pravdepodobne odíde do strany SaS. Tiež dodal, že by nastali zmeny v koalícii vrátane prerozdeľovania postov.

Členovia frakcie strany Za ľudí už dlhšie hovorili o zvažovaní rôznych možností spolupráce v rámci koalície, no nekonkretizovali ich. Stále však deklarujú svoju podporu vláde Eduarda Hegera (OĽANO) a snahu o stabilitu koalície.

Problémy v strane

Členovia skupinky okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) hovoria, že predsedníčka strany Veronika Remišová ich chce zo strany vyhodiť a nemá záujem ďalej spolupracovať. “Návrh pozastaviť výkon práv členov frakcie je len ukončením procesu absolútneho ovládnutia strany samotnou predsedníčkou,” povedal pre TASR poslanec a podpredseda Za ľudí Vladimír Ledecký.

“Uvažujeme nad rôznymi možnosťami ako jednak nenarušiť stabilitu koalície v prebiehajúcom zápase o spravodlivé Slovensko a jednak naplniť program, ktorý sme vo voľbách ľuďom sľúbili,” skonštatovala pre TASR poslankyňa a členka predsedníctva Vladimíra Marcinková. Dodala, že v spolupráci s Remišovou je to v súčasnej situácii nemožné, “vzhľadom na to, že zo strany vylučuje všetkých, ktorí majú odlišný názor od toho jej”.

Poslanec a člen predsedníctva Tomáš Lehotský hovorí, že odísť zo strany nie je jednoduché rozhodnutie. “Sme to práve my, ktorí sme momentálne zo strany vytláčaní, ktorí sme ju z nuly budovali. Nejde o status, ale o všetok ten čas, úsilie a ľudský kapitál, ktorý stále v členskej základni vnímame,” povedal s tým, že strana Za ľudí sa “radikálne” mení a nove vedenie sa postupne odkláňa od hodnôt, na základe ktorých ju budoval Andrej Kiska. Členovia frakcie uviedli, že sa stretávajú so svojimi podporovateľmi v regiónoch, od ktorých cítia podporu.

Prechod do strany SaS

Na tlačovej besede ministerka spravodlivosti Mária Kolíková informovala, že podporuje vládu a cíti obrovskú zodpovednosť. Upozornila aj na pretrvávajúce pnutie v strane Za ľudí. Informovala, že ona aj ďalší poslanci odchádzajú zo strany, novými partnermi bude strana Sloboda a Solidarita, do ktorej klubu vstupujú.

Klub Za ľudí sa po ich odchode rozpadne, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie. Po odchode šiestich poslancov zo Za ľudí ostanú v parlamente štyria poslanci strany. Z poslaneckého klubu Za ľudí vystúpili poslanci Tomáš Valášek a Miroslav Kollár. Stranu tiež opustila bývalá poslankyňa Andrea Letanovská. Koncom augusta sa vzdal členstva v Za ľudí a v predsedníctve František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Dnes svoj odchod zo strany ohlásila aj poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková.

Kolíková má ostať ministerkou

Na fungovanie poslaneckého klubu je podľa rokovacieho poriadku NR SR potrebných aspoň osem členov. Ak ich počet počas volebného obdobia klesne pod túto hranicu, klub zaniká. Predseda SaS Richard Sulík deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti.

Strana SaS nechce otvárať koaličnú zmluvu, chce stabilitu v koalícii a jej zásadnou požiadavkou je, aby Mária Kolíková ostala ministerkou spravodlivosti. Povedal to predseda SaS Richard Sulík. Sulíkova strana si nechce nárokovať nové pozície, keďže sa po novom má stať druhou najsilnejšou koaličnou stranou v parlamente. Sulík naznačil, že v zmluve dôjde k určitým zmenám. SaS tiež podporí, aby Veronika Remišová bola naďalej ministerkou investícií.

“Pretrvávajúce napätie v strane Za ľudí škodí tak strane, ako aj zvyšku koalície a škodí i krajine. Náš spoločný príbeh so stranou Za ľudí dnes končíme, lebo náš projekt v nej zanikol,” povedala Kolíková na spoločnej stredajšej tlačovej konferencii s tým, že k rozhodnutiu dospeli po dôslednom zvážení. Do budúcna sa chcú identifikovať ako platforma Za spravodlivé Slovensko. Deklarovala, že zámerom nie je ďalší politický subjekt.

“Nechcem otvárať koaličnú zmluvu, chcem stabilitu v koalícii. Našou zásadnou požiadavkou je, že Mária Kolíková ostane ministerkou spravodlivosti,” povedal Sulík a poukázal na jej doterajší výkon funkcie a reformy. Podčiarkol, že prestupom poslancov do klubu SaS sa stali druhým najsilnejším koaličným partnerom. Deklaroval však, že si nebudú nárokovať ďalšie funkcie, napríklad post predsedu parlamentu.

Vysvetlil, že Kolíková bude členom ministerského klubu SaS a bude aj jedným z troch zástupcov, ktorí za stranu chodia na koaličné rady. Prestup poslancov do klubu SaS má podľa neho aj vzhľadom na situáciu v strane Za ľudí prispieť k udržaniu koalície. Hovorí aj o posilnení odbornosti klubu SaS. Vyjadril záujem aj o prípadnú dlhšiu spoluprácu.

Po odchode šiestich poslancov zo Za ľudí ostanú v parlamente štyria poslanci strany. Na fungovanie poslaneckého klubu je podľa rokovacieho poriadku NR SR potrebných aspoň osem členov. Ak ich počet počas volebného obdobia klesne pod túto hranicu, klub zaniká.

Rozkol v strane Za ľudí sa vyostril po vládnej kríze, keď niekoľkí členovia vyjadrili nespokojnosť s vedením strany i krokmi ich líderky Veroniky Remišovej. Žiadali zvolanie mimoriadneho snemu a zmenu vo vedení. Snem sa však nekonal a názorové rozdiely vyústili do vzniku frakcie okolo Kolíkovej a ich následného odchodu.