Šteklivé úlohy aj Harry Potter. Najlepšie spoločenské hry, ktoré potešia každého milovníka zábavy

Spoločenské stolné hry nie sú vôbec záležitosťou iba našich detských čias. Dokážu sa pri nich zabaviť aj dospelí a výber je skutočne pestrý. Niektoré z nich reflektujú aj skutočné udalosti súčasnej doby a od ostatných sa môžeme aj niečo nové naučiť. V prvom rade ich však všetky spája zábava, ktorá spestrí všednosť bežných dní.

Politické kauzy alebo koronavírus, čarodejnícky svet Harryho Pottera, šteklivé dobrodružstvo či odhaľovanie kontroverzných zločinov. To všetko môžete nájsť v obľúbených spoločenských hrách, pri ktorých si každý príde na svoje. Pripravili sme pre vás výber zaujímavých hier, ktoré potešia nielen vás, ale môžu byť aj výborným darčekom. Ak teda stále hľadáte tipy pre priateľov alebo rodinu, nechajte sa inšpirovať.

Harry Potter: Boj o Bradavice

Ak patríte medzi fanúšikov Harryho Pottera alebo by ste chceli obdarovať jeho milovníka, táto hra je zaručene správnou voľbou. Harry Potter: Boj o Bradavice je kartová hra, ktorá sa odohráva vo svete Rokfortu a pomocou nej sa môžete aspoň na chvíľu premeniť na obľúbených čarodejníckych hrdinov a učiť sa spolu s nimi počas hry nové kúzla.

Rokfortská stredná škola čelí ohrozeniu a práve vy ju musíte zachrániť. Balíček obsahuje sedem hier rôznych úrovní, ktoré z vás ako začiatočníka po nástupe na školu urobia výborného čarodejníka. Čaká na vás množstvo nepriateľov a je iba na vás, či sa s nimi dokážete vysporiadať. Táto hra je skvelým darčekom pre malých aj veľkých, ktorí milujú svet obľúbeného čarodejníka. Kúpiť si ju môžete z pohodlia domova priamo na tomto odkaze.

Výbušné mačiatka

Táto hra inšpirovaná ruskou ruletou vás presvedčí o tom, že aj milé malé mačiatka môžu spôsobiť pohromu. Hra Výbušné mačiatka drží rekord na Kickstarteri, kde na jej vznik prispelo až 219-tisíc ľudí závratnou sumou 8 miliónov dolárov.

Čo môže byť predsa lepšie ako nevinné mačiatka a explózie? Hra je založená na princípe ruskej rulety, pretože si ťaháme karty z balíčka, medzi ktorými sa nachádza aj výbušné mačiatko. Ak ho nemáme ako zneškodniť, tak explodujeme. Túto obľúbenú hru si môžete objednať priamo tu.

Štiavnica nad zlato

Banská Štiavnica patrí medzi najikonickejšie zo slovenských miest a aj vďaka svojej histórii sa teší obrovskej turistickej atraktivite. Vďaka hre Štiavnica nad zlato sa aj my môžeme stať skutočným hľadačom zlata priamo uprostred mesta.

Ak máte radi hry, ktoré kombinujú edukačné zaujímavosti s históriou Slovenska, práve pre vás je Štiavnica nad zlato určená. Prenesie váš až do hlbín jej baní a spoznáte sa so známymi postavami štiavnickej histórie. Hru si môžete zakúpiť na tomto odkaze.

Čierne historky

Ak máte radi napätie, hra Čierne historky je to pravé pre vás. O to viac, ak zbožňujete detektívne a krimi prípady. Prostredníctvom tejto hry sa môžete dostať na chvíľu do kože ozajstného detektíva a snažiť sa rozlúsknuť záhadný prípad. Jediné, čo pri tom môžete používať, sú vaše správe položené otázky.

Hra má viacero rozšírení, ako napríklad Biele historky, Zločin a sex alebo Osudové chyby. Tie napríklad prinášajú až 50 skutočných príbehov o tých najväčších trapasoch, ktoré sa naozaj odohrali. Niektorým však budete mať problém uveriť, že sú skutočné. Spoznajte zaujímavé alebo kontroverzné prípady, aj zo skutočnosti, prostredníctvom tejto hry, ktorú si môžete zakúpiť priamo tu.

Kauzy: Korona

Ak patríte medzi fanúšikov obľúbenej satirickej stránky Zomri, tento rok si pre fanúšikov minuloročnej hry Kauzy ZOMRI pripravili jej rozšírenie, ktoré je aktuálne, ba až trpké. Tento rok sa niesol v znamení zatýkania vysokopostavených justičných úradníkov a zároveň aj Slovensko a nás všetkých sužuje nepríjemný koronavírus.

Pripomeňme si touto hrou najväčšie chyby politikov za tento rok, ale aj hnusobu, ktorá nás ťaží, zábavnou formou vďaka Zomri. Rozšírenie obľúbenej kartovej hry si môžete zakúpiť tu.

Jumanji

Obľúbenú sériu dobrodružných filmov, ktorú sme ako deti milovali, môžeme zažiť aj na vlastnej koži prostredníctvom rovnomennej hry Jumanji. Podarí sa vám prekonať náročnú cestu plnú nástrah a vyhrať?

Počas priebehu hry čaká na hráčov množstvo ozvláštnení, ako napríklad dekódovanie tajnej správy pomocou dekodéra a nechýba ani rýchlo plynúci čas, ktorý dodáva hre ešte viac napätia. Ak máte radi pri spoločenských hrách premyslené príbehy, Jumanji je pre vás ako stvorená. Hľadajte ju na tomto odkaze.

Párty Alias Ženy verzus Muži

Ak radi trávite zábavné chvíle v partii svojich priateľov, vyskúšajte hru Párty Alias – Ženy verzus Muži, ktorá poriadne preverí ženskú aj mužskú skupinku. Trúfnete si povedať, či ženy poznajú lepšie mužský svet alebo naopak, muži majú ten ženský v malíčku?

Táto forma hry Alias je založená iba na hádaní slovíčok alebo slovných spojení, ktoré sú rozdelené na dve skupiny – pre mužov a pre ženy. Môžeme prezradiť, že niektoré výrazy vás skutočne potrápia. Párty Alias však dokáže oživiť každý jeden všedný večer. Nájdete ju priamo tu.

Hriešna veža

Na záver prinášame tip pre odvážne páry, ktorý nepochybne spestrí vaše spoločné večery. Alebo, ak máte odvahu, môžete túto hru priniesť aj na párty. Vďaka nej sa stavanie obľúbenej veže premení na zážitok úplne nových rozmerov.

Drevené doštičky totiž ukrývajú skutočne hriešne úlohy, ktoré preveria aj toho najodvážnejšieho hráča. Ak úlohu nesplníte, musíte si za trest dať napríklad pohárik. A, samozrejme, trest na hráčov čaká, aj keď veža spadne. Upozorňujeme, že táto hra nie je vhodná pre osoby mladšie ako 18 rokov. Ak nájdete dostatok odvahy, zakúpiť si ju môžete na tomto odkaze.