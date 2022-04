Šteklivá poľská erotika je späť. Netflix prichádza s pokračovaním zlého filmu 365 dní, ktorý sa stal hitom

Pred dvoma rokmi Netflix uviedol prvý poľský erotický film 365 dní, ktorý, čo sa týka hodnotenia svojej kvality, absolútne prepadol. Napriek tomu jeho pokračovanie uvedie streamovací gigant už koncom apríla, píše Decider. Nový trailer sľubuje množstvo šteklivých scén, ktoré sú pravdepodobne jediným lákadlom pre divákov.

Napriek tomu, že o kvalitách sa hovoriť v tomto prípade veľmi nedá, ako uviedol Forbes v roku 2020, snímka 365 dní trhala rekordy sledovanosti. Aj na Slovensku obsadila prvé miesto v rebríčku Top 10 na Netflixe, čo je dôkazom, že našich divákov skutočne zlákali explicitné sexuálne scény.

Katastrofálne hodnotenia divákov

V ich hodnoteniach však totálne prepadla. Na ČSFD má aktuálne iba 38 % a na IMDb hodnotenie 3,4/10. Dôvodom sú zlé herecké výkony, ešte horšie dialógy a príbeh, ktorý kolíše. V tomto prípade sa však potvrdilo, že sex predáva a Netflixu to prinieslo úspech.

Preto nikoho neprekvapí, že poľský Fifty Shades of Grey dostal pokračovanie. Hlavný dej prvej časti ukazoval zrod lásky Massima k Laure, ktorú sa snažil získať nevšedným spôsobom. A to únosom do luxusnej vily, kde mala stráviť 365 dní, kým sa do neho nezamiluje. Ak je vám tento scenár povedomý, nie je to náhoda. Pokojne mu dajme prívlastok erotická Kráska a zviera.

Horúce scény, ktoré diváci milujú

Vzťah mladého gangstra Massima s hotelovou manažérkou Laurou sa v dvojke posunie ďalej. Zasnúbili sa, ona sa dostane na stranu zločinu a dokonca, ako vidíme v novom trailer, čaká ich svadba.

Popritom však pokračovanie 365 dní sľubuje priniesť aj sexuálne hrátky v znamení BDSM, nahotu, odvážne kostýmy, vášeň a nové problémy, ktorým musia čeliť.

Na Netflixe by sa malo objaviť už 27. apríla. V pláne je navyše vytvoriť celú trilógiu, ktorá vychádza z knižnej predlohy. Takže milovníci tohto žánru sa majú na čo tešiť.