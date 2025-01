Sťažností divákov Dunaja, k vašim službám stále pribúda. Hromadne upozorňujú na problém, ktorý nesúvisí s dejom

Diváci populárneho dobového seriálu majú problém, na ktorý sa hromadne sťažujú. Ako sme vás už viackrát informovali v inom článku, väčšinou k takejto situácii dochádza, keď v seriáli nájdu chyby. Tentoraz je problém inde.

O tom, že Dunaj, k vašim službám patrí k divácky obľúbeným seriálom, niet pochýb. Nielenže ho fanúšikovia s napätím sledujú, neskôr sa presúvajú aj na sociálne siete, aby o ňom vo veľkom diskutovali. Prichádzajú tak k rôznym teóriám, nachádzajú súvislosti medzi postavami či detailmi, no niekedy sa stane aj to, že majú dôvod na sťažnosti.

Nie je jej rozumieť

„Neviem, či to je len môj problém, že zle počujem, ale Šarlote vôbec nerozumiem, čo hovorí. Breptá, neartikuluje správne, má rýchle tempo reči, hovorí bezvýrazne… Ale rovnako to bolo aj v iných filmoch. Ak si myslí, že lekári takto hovoria, mýli sa,“ upozornila na problém diváčka v komentároch.

Rýchlo sa ukázalo, že nie je jediná, ktorá si to uvedomila. „Aj ja som si to u nej všimla. Rýchlo rozpráva a koncovky slov sa strácajú,“ píše druhá a tretia sa pridáva s poznámkou: „Ja tiež, má síce krásne pery, ale jej slovám nerozumiem.“

„Mnohí mladí, resp. mladší herci nevedia dobre artikulovať. Tento problém je aj pri iných filmoch. Neviem, či to tak má byť a iba ja nerozumiem, alebo ich to v škole nenaučia. Stará generácia hercov artikulovala vynikajúco,“ vysvetľuje zas iná komentujúca, ktorá upozornila na väčší problém.

„Áno, ja som na to už poukazovala a je to chyba, ktorá sa neriešila už na VŠMU. Na to poukazovala aj pani Turzonovová, že dbajú na to, aby študenti vyslovovali čisto a zrozumiteľne a herečka Arató je dobrá herečka, ale veľmi zle artikuluje. Mali by s tým niečo urobiť. Ani ja jej veľakrát nerozumiem,“ pridáva sa ďalšia.

Navyše sa ukázalo, že to nie je len problém, ktorý sa týka Dunaja, k vašim službám. „Tiež som jej nič nerozumela a hlavne v Druhej šanci,“ priznala diváčka, ktorá s touto situáciou bojuje už v druhom seriáli.