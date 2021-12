Oklamal systém a vyhral až 14-krát v lotérii. Stefan Mandel zarobil milióny vďaka jednoduchým výpočtom

Vyhrať lotériu aspoň raz v živote je menej pravdepodobné ako to, že budete zasiahnutí bleskom. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia až po tie deväťdesiate sa to však jednému človeku podarilo. Bol to rumunsko-austrálsky ekonóm Stefan Mandel, ktorý v lotérii vyhral až 14-krát. Ako to dokázal?

Ako píše portál All that is interesting, Mandel sa narodil v Rumunsku v čase hlbokého socializmu. Väčšina ľudí žila z veľmi nízkeho platu. Rovnako bol na tom aj Stefan Mandel, ktorý mal rodinu, ženu a dve deti. Fakt, že bol Žid mu tiež nepomáhal a chudoba sa u nich doma skloňovala v každom páde. Z jeho platu, ktorý sa rovnal 88 dolárov, čo je približne 77 eur, to bolo priam nemožné normálne vyžiť.

Ľudia, ktorí sa snažili počas studenej vojny v komunistických krajinách prežiť, mali len dve možnosti. Tou prvou bolo doplniť svoje skromné príjmy pomocou nezákonných aktivít, alebo utiecť na západ.

Stefan Mandel však prišiel aj s treťou možnosťou, ktorou bol matematický algoritmus, ktorý mu mal pomôcť vyhrať v lotérií.

Stefan Mandel a jeho trik

Stefan, ktorý matematiku nikdy do hĺbky neštudoval, neskôr povedal: “Správne aplikovaná matematika vám môže zaručiť šťastie.” Bola to pravda, pretože práve vďaka matematike prežil.

Ako teda Mandel postupoval? Jeho trik nespočíval v ničom ťažkom a v dnešnej dobe plnej počítačov, by to bolo pre úplne každého veľmi jednoduché. Jeho prvým krokom bolo zistenie, ktorý je správny kľúč k ceste za výhrou. Ten spočíval v identifikácií jackpotov, ktoré boli trikrát väčšie, ako celkový potenciálny počet výherných kombinácií. To znamená, že lotéria, ktorá požaduje od účastníkov výber šiestich čísel od 1 do 40 existuje 3 838 380 výherných kombinácií. V tomto scenári by Mandel čakal, kým sa jackpot nezvýši na trojnásobok tohto počtu, čo je približne 11,5 milióna.

Dôvod bol jednoduchý. Ak by jeden lístok stál jeden dolár, čo v skutočnosti aj v tom čase stál, mohli by ste kúpiť na každú jednu kombináciu jeden a následne získať dvojnásobok peňazí, ktoré ste sami na ne utratili.

Ďalší dôvod, prečo Mandel potreboval, aby bol jackpot minimálne trikrát väčší, boli režijné náklady, ktoré sa s týmto všetkým spájali.

Mandel nebol vyštudovaný matematik. Voľný čas, ktorý mal, využil práve na študovanie teoretickej matematiky, čo sa mu aj vyplatilo. Jeho trik bol jednoduchý, no logistika bola trochu náročnejšia. To bol aj dôvod, prečo si Stefan vytvoril okolo seba skupinu investorov. Tí prispeli relatívne malou sumou, vďaka ktorej sa mohlo vytlačiť niekoľko miliónov lístkov s každou kombináciou, následne ich odniesť autorizovanému predajcovi a zapísať ich tak do súťaže. Hneď, ako nejaký lístok vyhral, peniaze sa rozdelili medzi všetkých investorov a Mandela.

Algoritmus však nevyužíval len v rodnom Rumunsku, kde bola výška lotérie “pár” tisíc eur. Keď prvýkrát vyhral, výška lotérie bola len 19,3-tisíc dolárov, približne 17-tisíc eur. Aj tak mu to však stačilo na to, aby mohol so svojou rodinou odísť z Rumunska a začať svoj nový život na západe.

Ak si však myslíte, že Mandel bol vďaka štrnástim výhram bohatý človek, ste na omyle. Napríklad v roku 1987 síce vyhral 1,3 milióna dolárov, no po vyplatení všetkých spomínaných investorov a daní mu zostalo len 97-tisíc.

Najväčšia Mandelova výhra

Mandelova najväčšia výhra prišla až po roku 1990. Bolo to najmä vďaka tomu, že sa v osemdesiatych rokoch začali rozširovať moderné počítače, ktoré mu v mnohých ohľadoch pomohli.

V Austrálii to však nešlo úplne hladko. Po dvanástich výhrach v lotérií na seba Mandel upútal pozornosť FBI či CIA, ktorí však po dôkladnom prešetrení zistili, že neurobil nič protizákonné.

So svojou pevnou skupinou investorov uplatnil Stefan svoj trik aj vo februári roku 1992, kedy vyhral svoju najväčšiu čiastku, a to 27 miliónov dolárov.

Sám Mandel povedal: “Každý študent matematiky na vysokej škole by vedel vypočítať tieto kombinácie.”

Aj napriek rôznym vyšetrovaniam, ktoré zistili, že Stefan Mandel nespravil pre výhru nič, čo by sa dalo považovať za protizákonné, vo väzení si istý čas posedel. Dôvodov bolo viac. Medzi nimi sa nachádzalo napríklad nevyplatenie investorov, následné investičné podvody a podobne. Dnes však Stefan žije spokojne na malom tropickom ostrove Vanuatu pri pobreží Austrálie. Nie je isté, akým obnosom peňazí disponuje, no je to pravdepodobne slušná suma.

Ak teraz uvažujete, že začnete robiť to isté, musíme vás sklamať. Po tomto zaujímavom prípade sa zmenili pravidlá lotérií, ktoré znemožňujú používať tento trik. Ľudia si nemôžu vytlačiť svoje vlastné lístky doma a takisto ich nemôžu kupovať hromadne, po tisícoch.