Stane sa najstrašidelnejším filmom tohto roka? Horor o vyháňaní diabla prináša prvú exorcistku a mrazivé scény

Horory s tematikou exorcizmu nie sú pre každého. Divákom však v niektorých prípadoch dokážu privodiť až zimomriavky. Či sa to podarí aj novinke s názvom Diablova korisť (Prey for the Devil), uvidíme už o niekoľko dní. Ako uvádza UNILAD, prinesie ako vôbec prvý postavu ženy exorcistky, teda vyháňačky diabla.

Mladá sestra sa rozhodne pomôcť diablom posadnutému dievčaťu

Diablova korisť ukazuje v hlavnej úlohe mladú sestru Ann, ktorá je presvedčená o tom, že má dar na exorcizmu. Ten síce majú dovolené vykonávať iba kňazi, no napriek tomu sa rozhodne dievčaťu, ktoré ovládol diabol, pomôcť.

Súvisí to totiž aj s jej minulosťou. Je presvedčená o tom, že dievča postihol rovnaký osud, ako kedysi jej vlastnú mamu.

Desivá krátka ukážka

Samotný trailer sľubuje množstvo strašidelných scén spojených s vyháňaním diabla a posadnuté postavy, na ktoré nie je príjemný pohľad.

Niektoré zábery pripomínajú ikonického Exorcistu z roku 1973, ktorý patrí vo svojom žánri medzi najznámejšie a najlepšie hodnotené horory. Či to bude na škodu alebo úžitok, už necháme na vaše posúdenie.

Horor Diablova korisť má slovenskú premiéru už 27. októbra.