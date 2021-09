Srí Lanka žiada ženy, aby pre covid odložili tehotenstvo. Od začiatku tretej vlny na neho umrelo vyše 40 budúcich mamičiek

Úrady na Srí Lanke vyzvali vo štvrtok ženy, aby odložili tehotenstvo, pretože za posledné štyri mesiace zomrelo po nákaze koronavírusom vyše 40 budúcich mamičiek. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva.

Ostrovný štát, ktorý zaznamenal prvé úmrtie tehotnej ženy na koronavírus v máji, zápasí s nárastom v prípadoch nákazy, čo súvisí s uvoľnením cestovných obmedzení počas osláv miestneho nového roka v polovici apríla.

Úrady žiadajú, nech páry odložia tehotenstvo aspoň o jeden rok

“Obvykle máme 90 až 100 úmrtí tehotných žien ročne, ale od začiatku tretej vlny pandémie sme zaznamenali 41 úmrtí tehotných žien len na samotné ochorenie COVID-19,” povedala pre AFP riaditeľka vládneho Úradu na podporu zdravia Chitramali de Silvová.

Poradca vlády, pôrodník a gynekológ Harsha Atapattu tiež vyzval “novomanželov, ako aj ľudí pokúšajúcich sa o splodenie potomka, aby to pre riziko nákazy koronavírusom odložili aspoň o rok”.

Koronavírusom sa na Srí Lanke infikovalo už približne 5500 tehotných žien. Okolo 70 percent z nich bolo úplne zaočkovaných, uvádzajú predstavitelia.

Odborníci vyzvali tehotné ženy, aby sa dali zaočkovať, pretože podľa predstaviteľov srílanského zdravotníctva sa zdá, že delta variant koronavírusu zvyšuje riziko vážneho priebehu nákazy.

V krajine s 21 miliónmi obyvateľov je od augusta zavedený mierny lockdown a a vláda očakáva, že ho zruší v polovici septembra. Experti zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) však vyzvali srílanské úrady, aby zaviedli prísnejšie opatrenia, a to až do začiatku októbra.

Srí Lanka zaznamenala celkovo takmer 475-tisíc prípadov infekcie a vyše 10,5-tisíc úmrtí na covid. Lekári však tvrdia, že skutočné čísla môžu byť oveľa vyššie.