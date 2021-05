Sputnik V je schválený. Očkovať sa ním zrejme začne už od tohto dátumu

Ministerstvo zdravotníctva má do 7. júna umožniť očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Šéfovi rezortu Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO) to v stredu uložila vláda.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dostal za úlohu umožniť očkovanie touto vakcínou v počte do 200-tisíc dávok, a to do 7. júna. Zároveň má vydať záväzné usmernenie. To má zabezpečiť, že všetci občania, ktorým bola podaná vakcína Sputnik V, budú v prípade výskytu potenciálnych vedľajších účinkov okamžite lekárom manažovaní v súlade s odbornými odporúčaniami.

V materiáli, ktorý schválila vláda, sú uvedené aj riziká k bezpečnosti, účinnosti a ku kvalite vakcíny. Materiál tiež obsahuje tabuľku aj s vyhodnotením laboratórnych výsledkov zo Slovenska. „Stále existuje nezanedbateľné množstvo občanov, ktorí deklarujú, že sa budú očkovať iba vakcínou Sputnik V,“ podotklo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Z výsledkov laboratórnych testov, ktoré sa ukončili 16. apríla, vyplýva, že vo všetkých ukončených parametroch kontrolovaná vakcína vyhovela špecifikáciám dokumentácie výrobcu. Dostupné sú údaje zo skúšok týkajúcich sa základných parametrov, ako sú vzhľad, čírosť a farba roztoku, počet viditeľných častíc, pH, využiteľný objem, sterilita, abnormálna toxicita a bakteriálne endotoxíny.

“Vyhovujúci výsledok v skúške špecifická aktivita potvrdil, že vakcína vyvoláva požadovanú imunitnú odpoveď. Vyhovujúca bola aj skúška na stanovenie celkového proteínu, zvyškového proteínu bunkových kultúr, identifikácie a špecifickej bezpečnosti,” informuje materiál.

O ruskej vakcíne Sputnik V sa definitívne rozhodlo na dnešnom rokovaní vlády. Vladimír Lengvarský je osobne stále za to, aby sa u nás očkovalo vakcínami, ktoré sú schválené Európskou liekovou agentúrou. Vníma však, že je na Slovensku skupina ľudí, ktorá preferuje iba ruskú vakcínu. Na to, aby sa zvýšilo percento zaočkovanosti, sa preto musí štát vysporiadať aj s touto otázkou. Povedal to včera v relácii rádia Expres Braňa Závodského naživo. „O bezpečnosti vakcíny nemusíme pochybovať, štandardný európsky proces to však nie je,“ podotkol šéf rezortu zdravotníctva.