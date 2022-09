Spútali ho a štyri hodiny denne musel počúvať pieseň Baby Shark: Väzňa z kontroverznej kauzy našli mŕtveho

Podľa výpovedí boli väzni v americkej Oklahome nútení počúvať dookola pieseň pre deti, ktorá sa stala svetovým hitom. V tomto prípade sa však špekuluje, že zosnulého Johna mohla doslova dohnať k smrti, keďže v minulých rokoch bol vystavovaný pomerne veľkej porcii tejto piesne.

John Basco bol 11. septembra o 4:06 ráno väzenským inštitútom v americkom štáte Oklahoma vyhlásený za mŕtveho. Išlo o väzňa, ktorý si odpykával trest za distribúciu drog. Za mreže sa dostal len tento štvrtok po veľkej razii, no ani omylom nešlo o jeho prvé zadržanie, píše NY Post.

Vo väzení sedel s krátkymi prestávkami už od 90. rokov minulého storočia. V roku 2000 dostal desaťročný trest za vraždu, no o 7 rokov neskôr ho pustili. Odsúdený bol aj pred rokom 2019, kedy bol podľa výpovedí obeťou veľmi špecifického mučenia od dozorcov.

Dva mesiace nekonečného počúvania

V roku 2020 totiž Basco a ďalší traja spoluväzni pomocou poverených právnych zástupcov podali sťažnosť na dozorcov Gregoryho Cornell Butlera Jr. a Christiana Charles Milesa. Tí mali na odsúdených používať nevídaný a pomerne bizarný spôsob trestov a mučenia. Ako k prípadu informuje LAD Bible, muži mali spútaní a otočení čelom k stene počúvať štvorhodinové opakovanie detskej piesne Baby Shark.

Hit, ktorý ovláda internet od roku 2016, má na svojom konte už vyše 11 miliárd zhliadnutí, čo z neho robí najsledovanejšie video na platforme YouTube. Aj keď u detí sa táto pieseň teší veľkej popularite, pre Basca a jeho spoluväzňov bola utrpením.

Ako dodáva LAD Bible, Baby Shark hral väzňom niekoľko hodín bez prestávky celé dva mesiace medzi novembrom a decembrom 2019. Právny zástupca Cameron Spradling tak len pár dní po smrti 48-ročného kriminálnika obvinil už bývalých dozorcov aj správcu väznice, keďže smrť svojho klienta pripisuje následkom mučenia hudbou.

Obhajca žiada spravodlivosť

Spradling opisuje spojitosť medzi mučením piesňou Baby Shark a smrťou Johna Basca ako veľmi znepokojujúcu okolnosť, ktorá sa musí spravodlivo vyriešiť.

„Skutočne ma to trápi. Neviem, ako je možné, že jedna z obetí v kauze „Baby Shark“ zomrie len tri dni po tom, čo nastúpi do výkonu trestu,“ cituje slová obhajcu portál The Oklahoman.

Príčinu smrti drogového dílera bude v nasledujúcich dňoch v spolupráci s vyšetrovateľmi zisťovať štátny posudkový lekár. Zatiaľ tak nie je isté, či je Bascove úmrtie spojené so psychickými problémami, na ktoré sa väzni po dvojmesačnej „terapii“ piesňou Baby Shark sťažovali.