Sprchovali sa raz ročne, mesiace boli priviazané k posteli. 13 detí manželov Turpinovcov žilo roky v dome hrôzy

David a Louise mali 13 detí, ani zďaleka však neboli starostlivými a milujúcimi rodičmi. Deti prežili hrôzu, akú si dokáže predstaviť len málokto. Keď verejnosť zistila, v akých podmienkach celý čas žili, ich domov si vyslúžil prezývku „dom hrôzy“.

Louise v detstve predávali bohatým pedofilom

Louise Turpinová sama nemala ľahké detstvo. Jej sestra Teresa sa pre The Sun vyjadrila, že ich matka bežne predávala bohatým pedofilom, aby si s nimi za peniaze užili. Dievčatá matku prosili, aby to nerobila, tá im však odpovedala, že ich predsa musí z niečoho nakŕmiť a obliecť. Do dnešného dňa Teresa spomína na to, ako im bohatí muži strčili do rúk peniaze a znásilnili ich.

Dodáva, že ju aj Louise to navždy poznačilo, nemala však ani len tušenia, že jej sestra by bola schopná páchať nevýslovné ohavnosti na vlastných deťoch. Na druhej strane, David mal normálne detstvo a neskôr sa tešil z úspešnej kariéry, aj keď sa časom začal topiť v dlžobách. Aj napriek tomu sa z neho stalo monštrum.

To, čoho všetkého sú David a Louise schopní, sa prevalilo, keď ich 17-ročná dcéra Jordan v roku 2018 ušla cez okno a zatelefonovala na políciu. Pôvodne s ňou išiel ďalší z jej súrodencov, príliš sa však bál a vrátil sa späť do domu. Útek plánovali dva roky. Dcéra políciu prosila, aby zachránili jej súrodencov, píše All That Is Interesting.

Sprchovali sa raz ročne, nesmeli chodiť na toaletu

Keď polícia vtrhla do domu, neverila vlastným očiam. Niektoré deti boli tak izolované od sveta, že ani netušili, čo to polícia vlastne je, nikdy nenavštívili lekára a rodičia im nikdy nepodali žiadne lieky proti bolesti či na tíšenie horúčky.

Deti dostávali len jedno jedlo denne, aj to väčšinou len chlieb s arašidovým maslom, zatiaľ čo David a Louise sa pred nimi napchávali fast foodom. Sprchovať sa smeli len raz ročne. Ak si deti umyli ruky vyššie ako nad zápästím, dostali bitku, pretože sa vraj hrali vo vode. Rodičia im zakazovali chodiť aj na toaletu, celý dom preto páchol po výkaloch. Ich najstaršia dcéra, ktorá mala v tom čase 29 rokov, bola natoľko podvýživená, že vážila len 37 kilogramov. Jediné dieťa, ktoré nehladovalo, bola ich najmladšia 2-ročná dcéra.

David a Lousie nútili deti ponocovať, neraz im dovolili ísť spať až o 4 či o 5 ráno. Jediné, čo deti smeli robiť, bolo písať si denník. Polícia ich našla stovky a pred súdom poslúžili ako dôkaz. Rodičia deti často priväzovali k posteliam, najprv lanom, no keď sa jedno z detí pokúsilo ujsť, začali ich spútavať reťazami, píše Daily Mail. Občas boli k posteli pripútané aj celé mesiace. Jeden z chlapcov mal dovolené chodiť do školy, matka tam však chodila s ním, vždy ho tam odprevadila a čakala ho pred školou.

Rodina o hrôze nič netušila

Turpinovci mali v dome hračky, no deti sa s nimi nesmeli hrať. Ak neuposlúchli ktorýkoľvek zo zvrátených príkazov, rodičia ich škrtili. Lousinia sestra Teresa priznáva, že sa pokúšala o kontakt s deťmi. Staršie občas vídala osobne, mladšie cez videohovory. Postupne však ustali aj tie. Louise vždy tvrdila, že majú s 13 deťmi plné ruky práce a jednoducho nemajú čas. Keď chcela prísť Teresa s manželom na návštevu, podľa Davida a Louise na to nikdy nebol vhodný čas.

Manželia Turpinovci boli okamžite zatknutí a súd ich neskôr odsúdil za väznenie, mučenie a zneužívanie detí. David a Lousie spočiatku trvali na tom, že sú nevinní, neskôr si však vinu priznali len preto, aby nemuseli čeliť výpovediam svojich detí na súde. Je pravdepodobné, že strávia za mrežami zvyšok svojho života. Čo sa detí týka, mali dve možnosti. Mohla si ich adoptovať ich teta alebo by boli rozdelené na dve skupiny a putovali by do dvoch pestúnskych rodín.

Žiaľ, pokračovanie príbehu nebolo šťastné. 6 z 13 detí sa dostalo do pestúnskej rodiny, kde opäť prežívali muky v podobe fyzického a citového týrania. Agentúra, ktorá mala na starosti ich umiestnenie do rodiny, ich sťažnosti ignorovala, píše portál CNN. Deti boli napokon z rodiny odobraté a minulý týždeň boli v tomto prípade podané dve žaloby.

Peklo pokračovalo aj v pestúnskej rodine

Podľa právnikov agentúra ChildNet Youth vedela, že náhradní rodičia Marcelino a Rosa Olguin nie sú spôsobilí na výchovu detí, ktoré si prešli peklom. Okrem toho existuje záznam o tom, že zverené deti týrali a zanedbávali už aj predtým. Napriek tomu ale boli Turpinovci v ich starostlivosti 3 roky. Náhradní rodičia a ich dcéra bili deti po hlavách sandálmi, ťahali ich za vlasy a nútili ich jesť obrovské množstvá jedla, až kým im neprišlo zle.

Opakovali deťom, že ich život je bezcenný a mali by spáchať samovraždu, dokonca im radili, ako to majú urobiť. Keď prišli na kontrolu úrady, deti smeli byť len vonku na terase a náhradní rodičia si celé stretnutie nahrávali na videokameru. Deti sa báli, ak aj prehovorili, nikto ich nepočúval. V marci minulého roka boli manželia aj ich dcéra zatknutí. Boli obvinení z týrania detí a Marcelina obvinili aj zo sexuálneho zneužívania.

Dnes 21-ročná Jordan hovorí, že po tom, čo spolu so súrodencami putovala z jedného pekla do druhého, sa stala bezdomovcom (noví náhradní rodičia ju vyhodili z domu), trpela ťažkými depresiami a stále ju trápia nočné mory. V rozhovore pre People sa vyjadrila, že útechou jej bolo vzdelávanie sa, v 18 rokoch prvýkrát začala navštevovať verejnú školu. Svoje priezvisko, ako aj svoj príbeh, sa pokúšala pred spolužiakmi udržať v tajnosti.

Podľa portálu Daily Mail sa aj so sestrou Jennifer pomaly dostávajú z toho najhoršieho. Aj s ostatnými súrodencami je neustále v kontakte. Jordan sa stala hviezdou na TikToku, podarilo sa jej kúpiť si vlastné bývanie a dúfa, že raz bude motivačnou rečníčkou.