Mužovi zjedol tvár, vraj sa mu prihovárali démoni. Tvrdil, že má v sebe dušu psa, podľa policajtov mal nadľudskú silu

Austinovi Harroufovi sa v živote darilo, bol súčasťou bratstva, hral americký futbal a ľudia ho mali radi. V priebehu niekoľkých týždňov sa ale všetko zmenilo. Austinova myseľ bola natoľko zatemnená, že vybehol z reštaurácie, v ktorej práve sedel so svojím otcom a napadol nič netušiacu dvojicu. Ženu zabil na mieste, mužovi zjedol tvár. Polícia tvrdila, že mal nadľudskú silu, nedokázali ho spacifikovať.

V článku sa dozviete aj: Kto bol Austin Harrouf

Ako sa jeho správanie postupne menilo

Čo sa dialo tesne pred osudným dňom

Prečo tvrdí, že je nevinný

Zdalo sa, že je všetko v poriadku

V roku 2016 mal Austin Harrouf začať ďalší školský rok. Tešil sa naň, medzi spolužiakmi bol obľúbený, mal dobré známky, hral americký futbal a bol súčasťou bratstva. Ako píše portál True Crime Times Blog, zdalo sa, že je všetko v najväčšom poriadku. Austinovi rodičia sa síce už dávnejšie rozviedli, obaja si ale založili nové rodiny. Aj keď Austin ostal žiť so svojou mamou, obe rodiny vychádzali dobre.

Jeho starý otec bol lekár a aj rodičia pracovali v oblasti medicíny. Austin chcel pokračovať v ich šľapajách. Mal ale rád aj umenie a jedného dňa sa chcel profesionálne venovať aj písaniu textov piesní. Austinovo správanie sa však čoskoro začalo meniť, nespoznávali ho jeho priatelia a ani rodičia. Postupne prestal spať a bol posadnutý myšlienkou, že musí pomáhať ľuďom.

Jeho sestra Haley podľa portálu Daily Mail sprístupnila polícii nahrávku, na ktorej Austin hovorí, že cíti všetku tú bolesť a utrpenie, lebo musí riešiť problémy všetkých ľudí. Dodáva, že sa stal takmer nesmrteľným a jedného dňa predsa musí zomrieť. Aj pred matkou Harrouf tvrdil, že bol na Zem zoslaný, aby pomáhal ľuďom a že má superschopnosti.

Bol presvedčený aj o tom, že v dome jeho matky sú démoni, presťahoval preto svoju posteľ do garáže. Haley ho raz počas noci pristihla, ako sa túla po dome, tvrdil jej, že má zvláštnu schopnosť odomykať zamknuté dvere. Zvláštne správanie si všimli aj jeho priatelia. Jeden z nich, Samuel Polacek tvrdí, že ho Austin presviedčal, že je napoly zvieraťom a napoly človekom. Veril, že v ňom prebýva duša psa.

Tvrdil, že sa stane niečo zlé

V deň, keď sa odohrala tragédia, Austinovo správanie robilo vrásky na čele už aj jeho otcovi Wadeovi. Boli sa prejsť na pláži a našli korytnačie panciere. Austin vytiahol nôž a otcovi oznámil, že sa stane niečo zlé. V ten deň išiel 19-ročný chlapec s otcom a jeho manželkou do reštaurácie. Chlapec sa správal chaoticky a z reštaurácie vybehol von, píše Huffington Post.

Šiel do domu svojej matky. Tá ho prichytila pri tom, ako sa pokúšal zjesť misku plnú jedlého oleja zmiešaného so syrom. To, čo videla, ju znepokojilo, no syna vzala naspäť do reštaurácie za otcom. Čoskoro z nej ale vybehol opäť, podľa portálu People sa sťažoval, že je hladný a obsluha je pomalá. Po tom, čo z reštaurácie odišiel, pešo prešiel niekoľko kilometrov. Dostal sa až k domu 59-ročného Johna Stevensa a jeho 53-ročnej manželky Michelle Mishcon.

Here’s a photo of John Joseph Stevens III & Michelle Karen Mishcon who were killed last night, via @MartinFLSheriff. pic.twitter.com/AKLBqDnuDK — Laurie K. Blandford (@TCPalmLaurie) August 16, 2016

Michelle a John sa práve nachádzali v garáži, ktorú rodina prerobila na spoločenskú miestnosť s barom a s posedením pri televízii. Dvere boli takmer vždy otvorené, dvojica sa rada rozprávala s okoloidúcimi. Detaily útoku nie sú známe, podľa Daily Mail bol útok nevyprovokovaný. Austin dvojicu ani nepoznal, vrhol sa na nich a zapríčinil im vážne poranenia. Keď sa im pokúsil pomôcť sused Jeff Fisher, chlapec ho najmenej trikrát bodol nožom do chrbta, útok ale prežil.

Z tváre a z brucha mu vytrhával kusy mäsa

Austin sa pokúsil Johna zjesť, vytrhával mu kusy mäsa z brucha a z tváre. Keď na miesto prišla polícia, John ležal na zemi, Austin bol na ňom, vrčal a zubami mu trhal tvár. Policajti sa ho od muža pokúšali odtrhnúť, zdalo sa však, akoby mal útočník nadľudskú silu. Jeden z policajtov použil paralyzér, ani to ale nepomohlo. Pustili na neho dokonca aj policajného psa, ktorý ho pohrýzol do ruky, Austin sa však správal ako divé zviera. Niekoľko dospelých chlapov muselo použiť všetky svoje sily, aby šialeného útočníka od obete odtrhli, píše People.

Po tom, čo ho napokon polícia spacifikovala, Harrouf tvrdil, že si útok nepamätá. Políciu prosil, aby ho zastrelila, vraj si zaslúži zomrieť. Skonštatoval, že potrebuje pomoc, lebo zjedol niečo zlé, priznal, že to bolo ľudské mäso. Spomínal si len na to, že predtým vypil fľašu neznámej tekutiny. Pravdepodobne to bola nejaká chemikália, nasledujúce týždne totiž strávil v nemocnici s vážne popáleným pažerákom, 11 dní bol v kóme. Zlyhávali mu orgány a hrozilo, že neprežije.

Súd ešte stále nerozhodol

Polícia špekulovala, či Austin nebol počas útoku pod vplyvom syntetických drog, napríklad flakky. Výsledky testov však boli negatívne na akékoľvek bežné drogy, nemal v tele ani heroín, metamfetamín či kokaín. Našlo sa len zanedbateľné množstvo marihuany. Austinova rodina si je istá, že jeho správanie bolo zapríčinené psychotickým záchvatom. Harroufovi rodičia, že v rodine majú niekoľko ľudí trpiacich schizofréniou.

**Warning: Graphic pic shows investigators handling Austin Harrouff at scene of cannibal-style attack and killings.https://t.co/MlIkm1DRf1 pic.twitter.com/dKzmZdmV2q — WPEC CBS12 News (@CBS12) November 23, 2016

Aj Harroufovi advokáti neskôr podľa CBS News tvrdili, že v čase útoku bol Austin jednoznačne duševne chorý a nepríčetný. Potvrdili to aj psychiatri, aj keď nie všetci sa v tomto názore zhodujú. Aj Austin trval na tom, že je nevinný. V čase, keď zabíjal, sa mu vraj prihováral Boh, ale aj démoni. Trpel halucináciami a jeho paranoja narastala každým dňom už nejaký čas. Rodina manželského páru, ktorý zabil, ale trvá na tom, že určite užil nejaké halucinogénne drogy.

Aj keď od brutálneho útoku ubehlo už niekoľko rokov, súdny proces podľa The Sun stále prebieha a ani naďalej nie je jasné, aký bude ďalší osud Austina Harroufa.