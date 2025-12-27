Spoločnosť Tatry Mountain Resorts plánuje prevádzkovať horské strediská v Srbsku. Na stole je dohoda

Tatry Mountain Resorts (TMR) plánuje prevádzkovať horské strediská v Srbsku. Informoval o tom po nedávnom rokovaní zástupcov spoločnosti priamo v Srbsku jej hovorca Marián Galajda.
„Zástupcovia spoločnosti navštívili Srbsko, aby rokovali o možnostiach spolupráce pri prevádzke najväčších horských stredísk v krajine a vstupe do spoločnosti Skijalista Srbije,“ uviedol Galajda s tým, že vedenie bolo súčasťou delegácie počas oficiálnej návštevy prezidenta SR Petra Pellegriniho v Srbsku.
Podľa Rattaja ich predostretá vízia zaujala
„Príjemne nás prekvapila profesionalita a pripravenosť tamojších predstaviteľov na rokovaniach o možnostiach vzájomnej spolupráce. Horské strediská, ako aj segment kúpeľníctva, ktoré nám naši srbskí partneri predstavili, patria medzi naše kľúčové biznisy. Srbským partnerom sme preto vedeli prakticky ukázať a predstaviť, ako sa takýto druh biznisu dá rozvíjať spolu s celými regiónmi a myslím, že ich takáto vízia zaujala,“ uviedol predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.
Konkrétnym výsledkom prvých rokovaní je dohoda o vytvorení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá pripraví konkrétne návrhy vstupu spoločnosti do rozvoja cestovného ruchu v Srbsku.
