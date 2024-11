Španielsko sa ešte nestihlo spamätať z jednej katastrofy, už hrozí ďalšia. Na krajinu sa rúti ďalšie extrémne počasie

Pred dvoma týždňami v Španielsku udrelo ničivé počasie. Prívalové zrážky vyvolali bleskové povodne, mestá skončili pod vodou a počasie si podľa aktuálnych informácií vyžiadalo 223 obetí. Po čase sa na krajinu opäť rúti ďalšia pohroma.

Hrozí ďalšia katastrofa

Ako upozorňuje portál iMeteo, meteorológovia opäť upozorňujú na extrémne riziko. Všetko nasvedčuje tomu, že do Španielska mieri niečo ešte horšie.

Ohrozené je východné a južné pobrežie krajiny, Valencia, Katalánsko aj Malorka. Na niektoré z oblastí dážď udrel už v utorok vo večerných hodinách a pokračuje naďalej.

Španielska meteorologická služba AEMET vydala varovanie prvého, druhého až tretieho stupňa. Lejaky majú pretrvávať dlhodobo. V niektorých častiach krajiny môže spadnúť až 180 milimetrov zrážok v priebehu 12 hodín. To môže spôsobiť vzostup riek a ďalšie bleskové povodne.

Podľa niektorých modelov by do 14. novembra, teda do zajtrajška, mohlo v okolí Valencie spadnúť 200 až 290 milimetrov zrážok.

Krízový manažment vydal varovania pre v minulosti zaplavené mestá. Ľudí vyzval, aby sa vyhli cestovaniu a požiadal ich, aby sledovali oznámenia služieb.