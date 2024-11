Na Sibíri vznikli záhadné krátery a vedcom priam nedajú spávať: Ich tajomstvo mohlo byť konečne rozlúštené

Možno ste už počuli o kráteroch, ktoré sa v uplynulých rokoch objavili na Sibíri. Prvý z nich tu spozorovali už v roku 2014, no odvtedy pribudli ďalšie. Zvedaví vedci sa rozhodli skúmať ich pôvod a akoby sa zasekli pri dôležitej otázke — prečo tu vznikli?

V tomto kúte zeme sa za uplynulých 10 rokov objavilo cez 20 takýchto kráterov, pripomína portál CNN, naposledy najnovší len teraz v auguste.

Konkrétne sa bavíme o polostrovoch Jamal a Gydan, dopĺňa Science Alert. Vedcom sa z nich však „parí z hlavy“, pretože bojujú s hľadaním dôvodu ich vzniku. Nové zistenia by však mohli priniesť potrebné odpovede.

Nedávno publikovaná štúdia v akademickom žurnále Geophysical Research Letters prináša nové a zaujímavé vysvetlenie tejto „záhady“. Príčinu vidí v ľudskom konaní aj v samotnej geológii regiónu.

Vznik samotných kráterov súvisí s nahromadenými plynmi pod zemou. V tomto prípade sa spomína niekoľko otáznikov, ako napríklad, odkiaľ tieto plyny v kráteroch na Sibíri pochádzajú.

Kde sa vzali?

Nová štúdia z dielne vedcov zo Spojeného kráľovstva a Španielska hovorí o tom, že pod zemou sa nachádza permafrost a pod ním vrstva pevnej formy metánu. Oddeľuje ich približne 900 metrov slanej nezamrznutej vody.

Klimatické zmeny spôsobujú roztápanie vrchnej vrstvy pôdy, v dôsledku čoho sa táto voda dostáva do vrstvy so slanou vodou. Keďže sa tam už nevojde, vznikne tu tlak a trhliny. No a už sa dostávame k samotnému jadru veci — trhliny poškodzujú metánovú časť a spôsobujú uvoľňovanie plynu.

Teória rozdelila vedcov

Nejde o proces, ktorý by sa udial zo dňa na deň. Avšak nie každý súhlasí s týmto rozlúštením záhady, a to najmä preto, že neberie dostatočný ohľad na zložitosť daného regiónu a je potrebný ďalší výskum.

Ide však o nový a nepochybne zaujímavý pohľad.