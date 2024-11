Pes bez chvosta už sto rokov behá po Slovensku: Možno ste o tomto plemene ani nepočuli, no môže sa zapísať medzi národné

Chovateľ Matej Takáč spomína, že potenciálne nové plemeno vyrastá bez chvosta – do dnešného dňa ho využívajú pastieri, na dvoroch na slovenskom vidieku má behať už približne sto rokov. Slovenský hajčiarik však ako oficiálne plemeno nikdy uznaný nebol.

Správu o jedinečnom slovenskom spoločníkovi priniesol portál RTVS. Podľa Mateja Takáča, chovateľa slovenských hajčiarikov, sa slovenský hajčiarik vyznačuje nízkym vzrastom, kučeravou srsťou, priateľskou povahou a bielou alebo čiernou farbou.

Slovenské národné plemeno?

Projekt Slovenský hajčiarik na portáli StartLab informuje, že hajčiarikovia „prežili až do dnešného dňa“ napriek tomu, že ostali po dlhé roky mimo oka verejnosti. Projekt si dal za cieľ predstaviť genetický výskum, pri ktorom by populáciu hajčiarika na Slovensku poriadne zmapoval, zregeneroval do jedného celku a vytvoril z neho „nové Slovenské národné plemeno“.

Hajčiarikov však ešte čaká dlhá púť k oficiálnemu uznaniu. Podľa Jozefa Jursu, predsedu Slovenskej kynologickej spoločnosti, je uznanie plemena „trošku zložitá záležitosť“. Pre RTVS informoval, že medzi podmienky pre oficiálne uznanie plemena patria rovnaké genetické základy (rovnorodosť), veľká populácia, či samotné zdravie plemena.

O potenciálnom národnom plemene sa snaží šíriť povedomie aj Salašnícke psy – Hajčiarik, „združenie nadšencov, ktorí robia aktivity smerujúce k záchrane a uznaniu starého slovenského salašníckeho psa“. Združenie radí Slovákom, ktorí chcú prispieť k záchrane hajčiarika, aby si napríklad jedného takého zaobstarali sami.

Takáč pre RTVS dodal: „Aby sme svetu dokázali, že hajčiarik je nielen nejaký náhodný kríženec, tak my musíme vykonať vedeckú prácu, štúdiu, analýzu populácie, ktorá nám dokáže, že psíky majú rovnaké genetické základy.“

Nejde pritom o jediné plemeno, ktorého šľachtenie je prepojené s históriou našej malebnej krajiny. Každému z nás určite napadne slovenský čuvač či československý vlčiak. Avšak na Slovensku podľa portálu Sóda vyrástlo aj plemeno slovenský kopov, nádherný poľovnícky durič, či slovenský hrubosrstý stavač, kríženec českého fúzača, weimarského stavača a nemeckého drôtosrstého stavača.

Najmladším plemenom z našej krajiny je podľa portálu tatranský durič, kombinácia slovenského kopova, bavorského farbiara a jazvečíka hladkosrstého.