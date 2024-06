Sociálna poisťovňa zverejnila novú kalkulačku: Státisíce Slovákov si od budúceho roka priplatia

Blíži sa obdobie, kedy bude Sociálna poisťovňa oznamovať novú výšku odvodov všetkým živnostníkom a SZČO. Niektorí sa potešia, iní budú zrejme nahnevaní. Ak však chcete už teraz približne vedieť, aké budú vaše odvody, poisťovňa si pre vás pripravila jednoduchú kalkulačku.

Kalkulačka je dostupná na webe. „Jej použitie je jednoduché: Zadajte do nej príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti z vášho daňového priznania za rok 2023 a stlačte „Vypočítať“,“ informuje poisťovňa na facebooku.

Živnostníci a SZČO dostanú do konca júla oznámenia o svojich odvodových povinnostiach. Sociálna poisťovňa oznámi väčšine živnostníkov a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) do 22. júla 2024 vznik, trvanie alebo zánik ich povinného sociálneho poistenia spolu s výškou odvodových povinností platných od 1. júla 2024. Oznámenia pošlú automaticky, pričom SZČO ich dostanú písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú na doručovanie.

Živnostníci sa z oznámenia dozvedia výšku vymeriavacieho základu, výšku poistného na sociálne poistenie, dátum splatnosti a spôsob úhrady poistného. Prvú platbu v novourčenej výške uhradia do 8. augusta 2024 (za mesiac júl 2024).

Nové povinnosti sa týkajú SZČO, ktoré podali daňové priznanie do riadneho termínu, teda do 31. marca 2024. Osoby samostatne zárobkové, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote, dostanú informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia do 21. októbra 2024 a prvú platbu uhradia do 8. novembra 2024 (za mesiac október 2024).

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre povinne poistenú SZČO v roku 2024 je 652 eur, čo predstavuje poistné vo výške 216,13 eura mesačne. Pre SZČO dôchodcov platí výška poistného 177,01 eura mesačne. Maximálny mesačný vymeriavací základ je 9 128 eur, čo znamená poistné vo výške 3 025,93 eura mesačne, respektíve 2 478,25 eura pre dôchodcov.