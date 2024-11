Snívali o ňom už Rimania: Taliansko a Sicíliu konečne spojí najdlhší visutý most na svete. Vieme, kedy má byť dokončený

Sicília je dovolenkovým klenotom. Ak ste ju navštívili, možno ste si tu aj vy užili priam nezabudnuteľnú dovolenku. No ak ju ešte len máte na svojom cestovateľskom zozname, mali by ste vedieť, že cestovanie do tohto prímorského raja sa zmení. Ako sme vás informovali ešte vo februári, pevninské Taliansko a Sicíliu konečne spojí most. A vyzerá to tak, že tieto ambiciózne plány sa pohli vpred a konečne sa hovorí aj o predpokladanom termíne, kedy môže byť dokončený.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nápad spojiť pevninu Talianska s ostrovom, nie je žiadnou novinkou. Pravda je taká, že o ňom už snívali Rimania. Ako dlhé roky plynuli, konečne nadišiel jeho čas.

Stane sa najdlhším mostom svojho druhu na svete

Nový most, ktorý sa má stať najdlhším visutým mostom na svete, má prechádzať cez Messinský prieliv, ktorý je vo svojom najužšom bode široký 3,1 kilometra, približuje portál Time Out.

Most má byť dlhý 3,6 kilometra a dovedie nás až na rozprávkovú Sicíliu.

Ešte si pár rokov počkáme

Novinkou je, že sa dohodlo financovanie mosta. Podľa dohody 50 % nákladov na projektovanie železničnej infraštruktúry pokryje Európska únia. To predstavuje okolo 25 miliónov eur.

Celkové náklady na stavbu unikátneho mosta sa majú pohybovať v sume 4,6 miliardy eur. S jeho stavbou by sa malo začať v najbližších mesiacoch, no to neznamená, že si to tak skoro aj užijeme.

Predpokladá sa, že by mohol byť dokončený v roku 2030.