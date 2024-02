Obrovská zmena v cestovaní: Taliansko a Sicíliu spojí najdlhší visutý most na svete. Toto vás ale nepoteší

Sicília patrí medzi obľúbené letné destinácie, kam chodí dovolenkovať aj množstvo Slovákov. Doteraz sme sem cestovali primárne lietadlom. No to sa môže zmeniť. Magazín Time Out priniesol správu o tom, že pevninské Taliansko a Sicíliu konečne spojí most.

Samozrejme, plán vybudovať most medzi pevninou a Sicíliou nie je žiadnou novinkou. Ako vysvetľuje portál, takéto nápady tu už boli zrejme od čias Rimanov. Teraz to však vyzerá tak, že konečne vznikne, a my sa budeme môcť na Sicíliu vybrať aj autom bez toho, aby sme museli na prepravu použiť trajekt.

Bude z neho svetový unikát

Má tu vzniknúť najdlhší visutý most na svete s dĺžkou 3 600 metrov a na jeho realizáciu dá vláda cez 11 miliárd eur. Tento projekt už finálne schválila.

Ako už asi tušíte, výstavba takéhoto mosta zaberie okrem množstva peňazí aj čas, takže najbližšie roky ešte na Sicíliu budeme cestovať najefektívnejšie letecky. Neočakávajte ho skôr ako v roku 2030.