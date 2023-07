Slovensko zasiahnu búrky, ktoré dorazia v dvoch vlnách: Zasiahnu najmä tieto časti Slovenska, potom nás čaká prudké ochladenie

Na naše územie sa chystá ďalšia vlna nepriaznivého počasia, očakávať ju môžeme už počas zajtrajšieho dňa. Búrky zasiahnu viaceré regióny Slovenska a dorazia v dvoch vlnách. Búrky prinesie postupujúci studený front pred ktorým ešte do našej oblasti príde príliv veľmi teplého vzduchu, informuje portál iMeteo.

„V priebehu zajtrajšieho popoludnia sa počasie na našom území zmení. Bude to spôsobené príchodom studeného frontu, ktorý na naše územie prinesie búrky. Tie by mohli doraziť až v dvoch vlnách. Prvé búrky však môžu vznikať už okolo popoludnia a to najmä v horských oblastiach severného a severovýchodného Slovenska. Pôjde však o slabšie búrky,“ píše portál.

„To podstatné nás čaká v priebehu popoludnia, kedy by nad naše územie mal prísť spomínaný studený front, ktorý prinesie vlnu búrok, pričom ďalšia vlna môže prísť v noci,“ predpovedá iMeteo.

„Panuje pomerne veľká neistota v tom, kedy presne studený front na naše územie príde. V hre sú totiž dva scenáre. Prvý hovorí o tom, že búrky dorazia okolo 17:00 až 19:00, no druhý hovorí o tom, že búrky sa nad naše územie dostanú až pred polnocou a počas celej noci sa budú šíriť smerom na východ,“ dodáva portál.

O studenom fronte, ktorý sa v najbližších dňoch prejaví aj na Slovensku, a to ochladením a zrážkami, informuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Dodáva, že bude aj veterno.

Horúčavy postupne ustupujú viac na juh Európy, no tam sú o to silnejšie. Na Sicílii bolo v sobotu (22. 7.) 45 stupňov, v Grécku 43, v Macedónsku 42 a v Bulharsku 41 stupňov Celzia.

„Horúčavy budú v oblasti pretrvávať aj v ďalších dňoch, ojedinele môže byť aj trochu teplejšie, no už sa črtá ich koniec – približne v stredu (26. 7.), kedy do oblasti od západu postúpi zvlnený studený front a prinesie ochladenie, búrky a zrážky, prechodne aj trvalejšie,“ priblížili meteorológovia.