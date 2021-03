Slovensko má zrejme najhoršie za sebou. Takto bude vyzerať rozdelenie okresov od budúceho týždňa

Dnes sa uskutočnilo rokovanie Pandemickej komisie, po ktorom nasledovala pravidelná tlačová beseda o súčasnej epidemiologickej situácii na Slovensku.

Nový minister zdravotníctva o súčasnej situácii na Slovensku

Exminister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý v piatok (12. 3.) podal demisiu, sa vracia do parlamentu ako člen poslaneckého klubu OĽANO. Vedením rezortu zdravotníctva je poverený minister financií Eduard Heger (OĽANO). Ten dnes informoval o aktuálnej situácii aj o zmenách v COVID automate, ktoré nastanú od pondelka 22. marca.

Ešte pred pár týždňami sa prijali niektoré opatrenia po rokovaniach s vedcami. Iniciatíva Veda pomáha však po nezačlenení tých najdôležitejších bodov do platnosti avizovala, že už nechce a nebude súčasťou pokusov vlády, keďže tá ich odporúčania neaplikovala do praxe. Po stanovisku premiéra Igora Matoviča sme sa akurát dozvedeli, že ak sa situácia nezlepší, 21. marca by mal nastať tvrdý lockdown. Od vtedy sa však témou stala koaličná kríza a opatrenia išli do úzadia.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 578 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 820 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 16,07 % z 9 820 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,97 % z 188 444 antigénnych testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 8 669, dnes pribudlo 64 úmrtí.

Epidemiologická situácia sa stabilizovala

Na začiatku tlačovej besedy informoval Heger o tom, že epidemiologická situácia okolo nového koronavírusu sa za posledný týždeň na Slovensku stabilizovala, dokonca mierne zlepšila. Krajina tak nemusí pristupovať k sprísňovaniu opatrení a zatváraniu ekonomiky. Ešte však nie je čas na uvoľňovanie opatrení.

Štátny tajomník informoval o tom, že sa podarilo znížiť mobilitu obyvateľstva. Všetky čísla majú klesajúci trend, čo je veľmi pozitívna správa. Jedná sa aj o počet výjazdov ku kovidovým pacientom. V nemocniciach je stále menší počet nakazených zdravotných zamestnancov.

Problémom sú lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou, ktorých nie je dostatočný počet. Slovensko požiadalo o pomoc zahraničných susedov. Vďaka tomu sa darí situáciu udržiavať pod kontrolou.

Očkovanie v plnom prúde

Rastú počty zaočkovaných a veľkokapacitných očkovacích miest, uviedla štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková. Ubezpečila ľudí, že vakcína AstraZeneca je bezpečná. Niektoré krajiny s ňou však pozastavili očkovanie, čo ale nesúvisí s nebezpečnými stavmi po očkovaní.

Momentálne sú vakcinačné centrá rozdelené podľa typu vakcín. Nemocnice očkujú vakcínou Pfizer, vzhľadom na náročnosť s jej skladovaním. Celkovo je 17 veľkokapacitných očkovacích centier s voľnou kapacitou. Treba sa však prispôsobovať aj ľuďom, ktorí sa na vakcináciu nemôžu dostaviť. Prioritou pri očkovaní je hlavne vek občanov.

Namiesto očakávaných 300-tisíc dávok vakcíny AstraZeneca v marci príde na Slovensko 25-tisíc dávok. Sputnik V sa pritom aj naďalej nepoužíva. Prebiehajú laboratórne kontroly pod odborným dozorom. Výsledky testovaní sú zatiaľ pozitívne a v priebehu budúceho týždňa by sme sa mali dozvedieť, či je vakcína vhodná na očkovanie.

COVID automat sa bude meniť

Pandemická komisia sa jednoznačne vyslovila, že je nevyhnutné predĺžiť núdzový stav. Od pondelka 22. marca sa zmení aj mapa okresov v COVID automate. Slovensko sa aj naďalej nachádza v čiernej farbe. Na hraniciach s českými susedmi je situácia veľmi vážna.

Od budúceho pondelka bude podľa COVID automatu 20 okresov v čiernej zóne, teda v štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 55, v červenej budú štyri. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze. V utorok o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Vo štvrtom stupni varovania sa budú nachádzať po novom okresy Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Senica, Skalica, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom a Žilina.

V treťom stupni, medzi bordovými okresmi sa budú nachádzať Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Komárno, Košice I – IV, Košice-okolie, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Nitra, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Sabinov, Šaľa, Senec, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Zlaté Moravce a Zvolen.

V druhom stupni varovania sa budú nachádzať okresy Kežmarok, Námestovo, Nové Zámky a Tvrdošín.