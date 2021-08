Slovenskí vojaci boli v Kábule 2 dni, operácia bola náročná. Z Afganistanu sme zachránili ďalších 28 osôb

Na Slovensko priletelo v pondelok (30. 8.) druhé lietadlo, v ktorom boli evakuovaní ľudia s priamymi väzbami na Slovensko. Malo ísť o 28 osôb, prevažne v ňom boli ženy a deti, a aj študenti. Už predtým sa k nám podarilo priviezť 24 osôb, medzi nimi bolo 16 Slovákov a osem Afgancov, ktorí so SR spolupracovali.

Na tlačovej besede premiér Eduard Heger poďakoval ministrom, diplomatom aj vojakom, ktorí boli do operácie zapojení. Slovensku sa podarilo splniť sľub, ktorý dalo ešte minulý týždeň. Išlo o ľudí, ktorí by reálne mohli prísť o život. Veľmi nám pomohli aj Spojené štáty americké, ktoré nám s transportom do európskych krajín pomohli prepraviť niekoľko osôb.

Slovenskí vojaci boli v Kábule na letisku dva dni a operácia bola mimoriadne náročná, keďže hrozilo nebezpečenstvo útokov. Len nedávno tam došlo k samovražedným akciám, pri ktorých prišli o život desiatky ľudí. Mnohým ľuďom sa na letisko nepodarilo prísť. Ešte minulý týždeň sa hovorilo o zozname 250 ľudí. Minister obrany Jaroslav Naď povedal, že je možné, že niektorí ostali ešte v Afganistane, niektorí sa už možno z krajiny dostali inou cestou.

Vojaci, ktorí pôsobili na tejto operácii, budú ocenení. Čo sa týka osôb, ktoré prišli vojenským špeciálom, ide prevažne o ženy, deti a študentov. 11 osôb boli manželky ľudí, ktorí majú povolenie na pobyt a ďalšie osoby boli ich deti. Všetkých 28 ľudí, ktorých v pondelok (30. 8.) evakuovali slovenskí vojaci z Afganistanu, prešlo bezpečnostnými previerkami a bola preverená aj ich identita. Momentálne sa nachádzajú v karanténnom stredisku v Humennom.