Slovenskí vedci a odborníci varujú. Situácia sa otáča, opatrenia bude potrebné čoskoro sprísňovať

Na Slovensku bude v čo najkratšom čase potrebné pristúpiť k prísnym epidemiologickým opatreniam. Zhodli sa na tom vo vyhlásení členovia Vedeckej rady a Rady Slovenskej lekárskej komory po utorkovom stretnutí.

Podľa nich by bolo dobré, keby sa podarilo prijať celospoločenský konsenzus spájajúci odborné a politické riešenia. “Na základe dostupných relevantných dát, aj zo zahraničia, sme presvedčení, že čím skôr sa zavedú potrebné opatrenia, tým skôr uvidíme ich efekt. Veríme, že pozitívne výsledky by sme mohli pocítiť už na Vianoce,” píše sa vo vyhlásení.

Prísne opatrenia by nemali byť v rozpore so zásadami zdravého životného štýlu a mali by umožňovať predovšetkým pobyt v prírode. Vo vyhlásení sa pripomína, že akékoľvek opatrenia sa nezaobídu bez dôvery občanov. “Preto sa v dnešnej neľahkej situácii obraciame na vás, občania. Dodržiavajme dôsledne všetky opatrenia a spoločne to zvládneme,” vyzvali odborníci SLK. Považujú tiež za dôležité vypracovanie dlhodobej stratégie v boji s pandémiou.

Podobný názor má j Krajčí

Epidemiologická situácia sa v súčasnosti otáča. Ak sa niečo nestane, krivka začne znova rásť. Minister zdravotníctva Marek Krajčí na to upozornil pred stredajším rokovaním ústredného krízového štábu. Prvá dodávka vakcín by podľa neho mohla prísť na Slovensko už v polovici decembra. V prvej fáze by chceli zaočkovať 150 000 ľudí.

Plošné testovanie má podľa ministra vždy zmysel. “Záleží, ako sa bude realizovať. Ak sa nebude, nastupujú už len reštrikčné epidemiologické opatrenia,” skonštatoval.