Slovenskí väzni dostali na Vianoce Xbox aj s volantom. Za mrežami tak mohli prežiť krajšie sviatky

Nie každému je dopriate prežiť najkrajšie sviatky roka so svojimi blízkymi. Týka sa to pritom nielen osamelých seniorov v sociálnych centrách, ale aj odsúdených väzňov. No tak, ako sa pred sviatkami väčšina Slovákov zomkne a chce tým, ktorí nemôžu tráviť Vianoce tak, ako by chceli, pripraviť príjemné prekvapenia, spravili počas sviatkov pekné gesto aj v slovenských väzniciach.

O tom, ako vyzerali Vianoce v slovenskom väzení informoval Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVaJS) na svojom facebookovom profile. Príslušníci pre väznené osoby, ktoré museli tohtoročné sviatky stráviť za mrežami, pripravili špeciálny program, aby im aspoň trochu priblížili atmosféru sviatkov.

Besedy, turnaje aj Xbox

„Odsúdení a obvinení počas vianočných a novoročných sviatkov sa mohli okrem aktivít koordinovaných pedagógmi, ako boli besedy, rozhovory, kvízy, prednášky, sledovanie dokumentov, či rôzna umelecká kreatívna tvorba, zapojiť do pripravených turnajov,“ priblížil ZVaJS v príspevku.

Väzni tak mali možnosť otestovať svoje schopnosti a zručnosti napríklad v stolnotenisovom turnaji, či turnajoch v šachu, dáme, sedme, kartových a spoločenských hrách.

Najväčšmi však väzňov nepochybne zaujala možnosť zahrať si rôzne videohry na konzole Xbox, ktorú mali pripravenú v spoločenských miestnostiach aj spolu s volantom.

Väznicami zneli koledy, úspech majú aj koncerty

Ticho vo väzniciach počas Vianoc nebolo ani náhodou. Okrem týchto aktivít sa totiž v chodbách jednotlivých ústavov aj spievalo a zneli koledy. Veľký úspech majú podľa ZVaJS aj novoročné koncerty či divadelné predstavenia tematicky zamerané na Vianoce a príchod troch kráľov.

„Síce sviatky za mrežami nikdy nebudú také, aké sú v kruhu rodiny, no aj tak sa pri týchto rôznorodých aktivitách na tvárach väznených osôb objaví úsmev,“ doplnil na záver ZVaJS.