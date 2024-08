Slovenské zdravotníctvo v rozklade: Lekári spisujú petície a hromadne odchádzajú, tejto nemocnici s poliklinikou hrozí zánik

Z Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši odchádzajú lekári, primátor mesta Ján Blcháč odovzdal v utorok 20. augusta na Ministerstve zdravotníctva SR už druhú petíciu za jej zaradenie do druhého stupňa.

Liptovská nemocnica je zaradená do najnižšieho stupňa v rámci optimalizácie siete nemocníc, podľa slov primárov viacerých oddelení hrozí, že sa z nej do pár rokov stane doliečovací ústav a postupne zanikne.

Lekári bez motivácie

Ako informovala hovorkyňa mesta Viktória Perďoch Čapčíková, v nemocnici potrebujú obsadiť 13 voľných pracovných miest na pozícii lekár, pre jej zaradenie do najnižšieho stupňa v rámci optimalizácie siete nemocníc je však podľa námestníka riaditeľa Jána Drobča záujem o tieto miesta nulový.

Po vyše roku fungovania v prvom stupni zaradenia zaznamenali v Liptovskej nemocnici odliv kvalifikovaných odborných pracovníkov. Lekári nemajú žiadnu motiváciu nastupovať do pracovného pomeru s nemocnicou, ktorá je ako jediná zo všetkých v regióne zaradená najnižšie.

„Už keď sa začalo hovoriť o rozdeľovaní nemocničných zariadení do kategórií, avizovali sme, že po zaradení tej našej Liptovskej do najnižšieho stupňa hrozí masívny odchod zamestnancov do zariadení vo vyšších stupňoch. Práve preto vznikla prvá petícia, aby sme predišli stavu, ktorý dnes musíme riešiť,“ upozornil Blcháč.

Námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a primár chirurgického oddelenia Ján Drobčo vyjadril obavy, že sa pri súčasnej perspektíve stane z Liptovskej nemocnice doliečovací ústav.

„Nemocnica prvej úrovne nie je taká populárna, že by sa nám tu hrnuli lekári. Ako vzdeláme personál, ak nie na plánovaných operačných výkonoch a ako to tu do budúcnosti zvládneme, keď nevychováme mladých lekárov. Zvážajú nám tu ťažké prípady, napríklad ťažké úrazy z Jasnej. Musíme byť nemocnicou druhej úrovne, aby sme zabezpečili výchovu mladých, perspektívnych kádrov,“ uviedol Drobčo.

Nedostatočné vybavenie nemocnice

Napriek odbornej zdatnosti personálu nie je nemocnici najnižšieho stupňa umožnené vykonávať základné jednoduché úkony, ako je napríklad operácia slepého čreva. Poisťovne k nej pristupujú ako k tej z jednotkovej úrovne a primárom viacerých oddelení robí ťažkosti, že personál je vo výkonoch obmedzený. „Paradoxne nám na urgentný príjem najnižšieho typu dovezú ťažkú polytraumu, ako napríklad zranených pri dopravných nehodách alebo, čo bola nedávna udalosť, mladého muža s bodnými poraneniami. Takto by to nemalo fungovať,“ vyjadril sa primár oddelenia úrazovej chirurgie Marián Selecký.

Nemocnica počas sezóny ošetrí viac ako tritisíc zahraničných turistov, slovenských návštevníkov ale táto štatistika nezahŕňa. Na urgentnom príjme ošetria ročne až okolo 25-tisíc ľudí, často je to aj sto pacientov denne. Na najvyššej úrovni je v nemocnici neurológia, o čom svedčia viaceré ocenenia a certifikáty kvality najvyššieho stupňa.

„Aktuálne sme spustili proces našej jednotky intenzívnej starostlivosti a pokiaľ sa nám to podarí, budeme prvým neurologickým pracoviskom na Slovensku, ktoré túto európsku certifikáciu získa a moja otázka znie, patrí takéto pracovisko na úroveň jedna?,“ doplnil primár oddelenia Michal Kováčik.

Podpisujú petície

Druhú petíciu za zaradenie Liptovskej nemocnice do druhého stupňa podpísalo 7 539 ľudí, primátor Ján Blcháč ju spolu so šéfkou petičného výboru Adrianou Kráľovou osobne zaniesli na ministerstvo zdravotníctva.

„Kým prvú petíciu podanú na rovnaký rezort koncom roka 2022 podpísalo až 15 000 ľudí a ministerstvo za vtedajšieho vedenia ju odignorovalo, primátor verí, že všetkých bezmála 23 000 podpisov súčasnej ministerke ani vláde nebude ľahostajných,“ priblížila Viktória Perďoch Čapčíková.

Primátor mesta verí, že ďalšia petícia má zmysel. „Ja osobne každé stretnutie s pani ministerskou Zuzanou Dolinkovou pripomínam tento nesúlad, ktorý vznikol a z jej strany nevidím problém, súhlasí s lekármi, s obyvateľmi aj s vedením mesta o preradení nemocnice do vyššieho stupňa, ale musíme presvedčiť aj tých, ktorí pochybujú,“ dodal primátor Liptovského Mikuláša.

Šéfka petičného výboru Adriana Kráľová upozornila na prehlbujúce sa problémy s časovou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, na čo upozorňovali ešte pred optimalizáciou. Ministerstvo podľa nej nezohľadnilo reálnu dopravnú situáciu, čo potvrdzuje aj stanovisko Žilinskej univerzity v Žiline.

Najbližšou nemocnicou II. úrovne je Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. S prevozmi pacientov do nemocníc v Ružomberku alebo v Poprade, ktorá je zároveň v rekonštrukcii, nesúhlasí ani námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a primár chirurgického oddelenia Ján Drobčo.

„Všetky zranené pretekárky tohtoročného Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, okrem Petry Vlhovej, zvážali z Jasnej práve do Liptovskej nemocnice,“ podotkol Drobčo.