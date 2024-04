Slovákov zrejme jeho vyjadrenie poteší: Odborník reaguje na správy o premnožení nebezpečného hmyzu

Slovensko obleteli správy o premnožení májky fialovej. Ide o tmavého chrobáka s modrým až fialovým odleskom, ktorý pri dotyku vypúšťa páchnucu žltkastú tekutinu. Tá obsahuje prudko jedovatú látku kantaridín. K téme sa teraz pre RTVS vyjadril odborník, ktorý informácie o jej premnožení vyvracia.

Tento hmyz sa u nás síce bežne vyskytuje, no na jeho premnoženie treba podmienky, ktoré aktuálne neexistujú. Pre RTVS to potvrdil Marek Semelbauer z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied.

Nemajú sa čím živiť

Larvy májky sa totiž živia iba larvami samotárskych včiel, najmä pieskarok, ktorých zvýšený výskyt nebol pozorovaný. „Samotárskych včiel ubúda. Dokonca práve pieskarky sú pravdepodobne ohrozené otepľovaním klímy, pretože neznášajú vysoké teploty. Prestávajú byť aktívne pri teplote vyššej ako 25 stupňov, pretože sa prehrejú,“ povedal Semelbauer.

Dodal však, že dojem zvýšeného výskytu májok môže vznikať tým, že tento hmyz má aktuálne obdobie párenia. Situácia by sa ale mala do pár týždňov upokojiť. Májka fialová je najjedovatejší chrobák, ktorý sa na území Slovenska nachádza. Jeho spoločenská hodnota je 90 €, neoplatí sa však chytať ho do rúk. Tento hmyz je zvyknutý brániť sa najmä vtedy, ak sa cíti ohrozene.

Kontakt chrobáka s kožou môže podľa webu Zahrada.sk spôsobiť podráždenie a dokonca aj vytvoriť pľuzgiere podobné popálenine. Niektoré zdroje hovoria dokonca až o smrteľnom nebezpečenstve. Stránka Chránená krajinná oblasť Poľana vysvetľuje, že pre človeka je smrteľný pri dávne 30 miligramov.

Zaujímavé však je, že na niektoré živočíchy tento jed neúčinkuje. Napríklad, jež alebo iné hmyzožravé tvory sú voči nemu odolné. Entomológovia však prízvukujú, že panika nie je na mieste. Aby sa totižto človek otrávil májkou fialovou, musel by ich niekoľko zjesť.