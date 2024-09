Slovákov čaká v obchodoch ďalšia veľká zmena: Kartou by ste už mali zaplatiť všade, na predajcov sa chystajú nové pravidlá

Iste sa už mnohí z vás stretli s tým, že vám v menších prevádzkach či pri nižších platbách obchodníci odmietli možnosť platiť za nákup kartou. Ako sa zdá, toto už čoskoro môže byť minulosťou, dôvodom je nové nariadenie chystané slovenskou vládou. Informujú o tom Hospodárske noviny.

Článok pokračuje pod videom ↓

Veľkou novinkou pre domácich podnikateľov bolo v rámci konsolidačného balíčka najmä zavedenie takzvanej transakčnej dane. Tú by mohla takpovediac podporiť aj ďalšia zmena, v rámci ktorej by obchodníci museli v každej prevádzke umožniť zákazníkom platbu kartou, a to aj pri najmenších transakciách. Realizácia by prebiehala prostredníctvom platobnej karty, online platobného prevodu, či platby QR kódom.

Pochopiteľne, za nedodržanie nariadenia bude podnikateľom hroziť aj pokuta. Je dôležité poznamenať, že v praxi by sa mali nájsť výnimky, pod ktoré patria napríklad vysokohorské chaty, predaj dennej tlače, predaj cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet a podobne. Pre uvedené výnimky totiž platí, že nepotrebujú mať zriadenú eKasu.

„Poplatky spojené s používaním platobných terminálov a prijímaním bezhotovostných platieb predstavujú náklady pre podnikateľov, avšak z dlhodobého hľadiska prevyšujú prínosy tohto opatrenia jednak pre samotných podnikateľov, presnejšie vyšší počet zákazníkov a vyššie tržby, ako aj pre štát,“ uviedlo ministerstvo financií pre HN. Modelom sa údajne inšpirovali v Maďarsku.

Zároveň chce rezort uľahčiť nakupovanie aj samotným spotrebiteľom, ktorí tak v niektorých prípadoch nebudú odkázaní iba na hotovosť. Už teraz je jasné, že nariadenie rozdelí diskutujúcich na dva tábory. Ako však vyplynulo z nedávneho prieskumu, ľudí si bezhotovostné platby získavajú čoraz viac a až 69 percent ľudí od nákupu odradí, keď obchodník neponúka možnosť platby kartou.